МСЕК за кордоном: як пройти українцю та що треба врахувати

Українці, які опинилися за кордоном через війну, навчання чи інші обставини, досі мають право на державну підтримку у сфері охорони здоров’я. І навіть за тисячі кілометрів від дому вони можуть пройти медико-соціальну експертизу (МСЕК) і отримати соціальні виплати.

З 2025 року в Україні запрацювала оновлена система — оцінювання повсякденного функціонування. Нові правила діють як в Україні, так і за її межами, незалежно від країни перебування громадянина, розповіли у МОЗ.

Реформа МСЕК: хто може пройти оцінювання

Пройти оцінювання повсякденного функціонування особи можуть українці за кордоном, які мають:

значні проблеми зі здоровʼям, що тривають понад 12 місяців або можуть призвести до смерті навіть за умов найкращого лікування;

потребу в повторному огляді або зміні вже встановленої групи інвалідності;

потребу вперше встановити інвалідність для отримання виплат, реабілітації чи інших форм державної підтримки.

Якщо держава має угоду з Україною

Для українців, які перебувають у країнах, з якими підписані угоди про соціальне забезпечення, процедура значно спрощена. Серед таких країн Польща, Іспанія, Литва, Чехія, Португалія, Словаччина, Естонія, Латвія та Болгарія.

Як працює механізм

Медичні формуляри передаються органом соцзабезпечення країни проживання до Пенсійного фонду України. Центр оцінювання функціонального стану осіб перекладає та аналізує документи. Експертна команда ухвалює рішення на основі отриманої інформації.

Ці документи розглядаються за єдиними стандартами, незалежно від формату.

Якщо угоди немає, як діяти

Українці, які перебувають у країнах без міждержавних угод, також можуть пройти оцінювання. Для цього діє загальна процедура, яка передбачає кілька кроків.

Зібрати медичні документи з діагнозом (МКХ-10), результатами обстежень і описом порушень функціонування. Перекласти документи на українську мову (безкоштовно можна зробити через консульство). Надіслати документи поштою або передати лікарю в Україні (зокрема онлайн). Отримати направлення на оцінювання, яке може бути проведено заочно або з використанням телемедицини (якщо є технічна можливість для дистанційної розмови).

Також читай, як відновити довідку МСЕК.

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