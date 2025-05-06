МСЭК за границей: как пройти украинцу и что нужно учесть

Фото Pexels У украинцев, которые оказались за границей из-за войны, учебы или других обстоятельств, до сих пор есть право на государственную поддержку в сфере здравоохранения. И даже за тысячи километров от дома они могут пройти медико-социальную экспертизу (МСЭК) и получить социальные выплаты. С 2025 года в Украине заработала обновленная система — оценивание повседневного функционирования. Новые правила действуют как в Украине, так и за ее пределами, независимо от страны пребывания гражданина, рассказали в Минздраве. МСЭК: кто может пройти за границей Пройти оценку повседневного функционирования лица могут украинцы за рубежом, у которых: значительные проблемы со здоровьем, которые длятся более 12 месяцев или могут привести к смерти даже в условиях наилучшего лечения; есть потребность в повторном осмотре или изменении уже установленной группы инвалидности; потребность впервые установить инвалидность для получения выплат, реабилитации или других форм государственной поддержки. Читать по теме Инвалидность по-новому: оценка состояние здоровья военного теперь без МСЭК Кто присвоит инвалидность? Вместо комиссии МСЭК – экспертные медицинские группы. Как будет работать новая механика? Если у государства есть соглашение с Украиной Для украинцев, которые находятся в странах, с которыми подписаны соглашения о социальном обеспечении, процедура значительно упрощена. Среди таких стран Польша, Испания, Литва, Чехия, Португалия, Словакия, Эстония, Латвия и Болгария. Как работает механизм Медицинские формуляры передаются органом соцобеспечения страны проживания в Пенсионный фонд Украины. Центр оценки функционального состояния лиц переводит и анализирует документы. Экспертная команда принимает решение на основе полученной информации. Pexels Эти документы рассматриваются по единым стандартам, независимо от формата. Если соглашения нет, как действовать Украинцы, которые находятся в странах без межгосударственных соглашений, также могут пройти оценивание. Для этого действует общая процедура, которая предусматривает несколько шагов. Собрать медицинские документы с диагнозом (МКБ-10), результатами обследований и описанием нарушений функционирования. Перевести документы на украинский язык (бесплатно можно сделать через консульство). Отправить документы по почте или передать врачу в Украине (в том числе онлайн). Получить направление на оценивание, которое может быть проведено заочно или с использованием телемедицины (если есть техническая возможность для дистанционного разговора). Также читай, как восстановить справку МСЭК. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Здоровье, люди с инвалидностью, социальные выплаты Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter