МСЭК за границей: как пройти украинцу и что нужно учесть

У украинцев, которые оказались за границей из-за войны, учебы или других обстоятельств, до сих пор есть право на государственную поддержку в сфере здравоохранения. И даже за тысячи километров от дома они могут пройти медико-социальную экспертизу (МСЭК) и получить социальные выплаты.

С 2025 года в Украине заработала обновленная система — оценивание повседневного функционирования. Новые правила действуют как в Украине, так и за ее пределами, независимо от страны пребывания гражданина, рассказали в Минздраве.

МСЭК: кто может пройти за границей

Пройти оценку повседневного функционирования лица могут украинцы за рубежом, у которых:

значительные проблемы со здоровьем, которые длятся более 12 месяцев или могут привести к смерти даже в условиях наилучшего лечения;

есть потребность в повторном осмотре или изменении уже установленной группы инвалидности;

потребность впервые установить инвалидность для получения выплат, реабилитации или других форм государственной поддержки.

Если у государства есть соглашение с Украиной

Для украинцев, которые находятся в странах, с которыми подписаны соглашения о социальном обеспечении, процедура значительно упрощена. Среди таких стран Польша, Испания, Литва, Чехия, Португалия, Словакия, Эстония, Латвия и Болгария.

Как работает механизм

Медицинские формуляры передаются органом соцобеспечения страны проживания в Пенсионный фонд Украины. Центр оценки функционального состояния лиц переводит и анализирует документы. Экспертная команда принимает решение на основе полученной информации.

Эти документы рассматриваются по единым стандартам, независимо от формата.

Если соглашения нет, как действовать

Украинцы, которые находятся в странах без межгосударственных соглашений, также могут пройти оценивание. Для этого действует общая процедура, которая предусматривает несколько шагов.

Собрать медицинские документы с диагнозом (МКБ-10), результатами обследований и описанием нарушений функционирования. Перевести документы на украинский язык (бесплатно можно сделать через консульство). Отправить документы по почте или передать врачу в Украине (в том числе онлайн). Получить направление на оценивание, которое может быть проведено заочно или с использованием телемедицины (если есть техническая возможность для дистанционного разговора).

Также читай, как восстановить справку МСЭК.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.