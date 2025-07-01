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Больше всего “больных” в таможне? Минздрав отменил 445 фейковых инвалидностей

Анастасия Грубрина, журналист сайта 01 июля 2025, 19:00
Минздрав отменил 445 решений об инвалидности
Фото Pexels

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