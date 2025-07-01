Больше всего “больных” в таможне? Минздрав отменил 445 фейковых инвалидностей

С начала полномасштабной войны Сеть время от времени возмущали скандальные случаи внезапной инвалидности у топ-чиновников и чиновников. Естественно, документы они подделывали для выезда за границу. В Минздраве взялись за проверки инвалидности и уже отменили 445 решений, не соответствующих действительности.

Минздрав отменил 445 решений об инвалидности у должностных лиц

Министерство здравоохранения Украины и правоохранительные органы продолжают проверять выводы МСЭК о предоставлении статуса инвалидности. Проверки стали возможны благодаря решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 октября 2024 года.

СБУ, Офис Генпрокурора и ДБР предоставили информацию о 2630 делах должностных лиц. Все они работают в более чем 70 государственных органах.

Центром оценивания функционального состояния личности уже рассмотрено 1692 дела. Еще 423 человека вызваны на дообследование для уточнения функционального состояния.

По результатам проверок было отменено уже 445 решений о фейковой инвалидности. В 286 случаях приняты новые решения — в частности, об изменении группы или сроке установления инвалидности.

Больше всего должностных лиц с ложной инвалидностью зафиксировали в следующих государственных структурах:

Государственная таможенная служба Украины — 810 дел, 369 — рассмотрено, 129 — отменено. Государственная налоговая служба Украины — 518 дел, 291 — рассмотрено и 90 решений отменено. Органы прокуратуры — 448 дел, 203 — рассмотрены, 80 решений отменены.

Проверки ждут еще более 1000 решений по инвалидности у чиновников. Отмена решений в отношении чиновников продолжаются с февраля 2025 года. Однако в большинстве случаев людей, которые оформили/приобрели себе инвалидность без оснований, не уволили с должностей.

С 1 января 2025 года вместо МСЭК в Украине работает оценивание повседневного функционирования человека. По состоянию на июнь 2025, в системе заведено 254 тысячи дел. Более 220 тысяч из них рассмотрены.

Раньше мы рассказывали, как пройти МСЭК за границей.

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