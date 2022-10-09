Здоров'я та краса

Кашель — не хвороба, а симптом: чому ти довго бухикаєш та коли звертатись до лікаря

Олена Яковлєва, редакторка сайту 09 Жовтня 2022, 15:00
Тривалий кашель: чому кашель довго не проходить
Фото: Pexels

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