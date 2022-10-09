Тривалий кашель може турбувати та навіть лякати людей. Звісно, в цьому мало приємного. Але чи завжди кашель свідчить про якусь хворобу?

Фтизіатриня та пульмонологиня Марина Корчинська розповіла для платформи Бережи себе, що таке кашель, чому він не проходить та коли звертатись до лікаря.

Причини кашлю

Кашель — це не хвороба, а симптом. Він допомагає організму позбутись того, що нам заважає. Наприклад, люди відкашлюють слиз, пил, чужорідні предмети тощо.

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Довготривалий кашель найчастіше пов’язується з перенесенням вірусної інфекції. Він може докучати протягом аж восьми тижнів, але зазвичай минає самостійно без лікування.

Яскравий приклад кашлю після вірусної інфекції — це коронавірус. Близько 5% перехворілих можуть кашляти орієнтовно рік і більше, — зазначає Корчинська.

Окрім того, досить поширеним є синдром постназального затікання (рефлюкс езофагіт). У такому випадку частина вмісту шлунку потрапляє в стравохід, ротоглотку або дихальні шляхи й спричиняє кашель.

У дітей може спостерігатись психогенний кашель, причиною якого є психіка. Він буває гучним, але раптово зникає, коли дитина спить чи відволікається на щось.

Для лікування такого типу кашлю варто звернутись до психотерапевта.

Коли йти до лікаря

Якщо кашель триває понад вісім тижнів і немає жодного покращення, то варто звернутись до лікаря.

Крім цього, варто звертати увагу на характер кашлю. Деякі прояви можуть бути симптомами небезпечних захворювань:

кашель стає інтенсивнішим;

у мокротинні з’явився гній чи кров;

кількість мокротиння збільшилась;

є відчуття стиснення в грудях.

Також не варто ігнорувати інші симптоми, які супроводжують кашель:

лихоманка; утруднене дихання; свистяче дихання; втрата ваги; сильна втома; пітливість вночі тощо.

Не варто призначати собі самостійно ліки чи діагностику. І тим паче не можна ставити собі діагнози після прочитання публікацій в інтернеті.

Перш ніж витрачати кошти та проходити комп’ютерну томографію, проконсультуйся з фахівцем.

Кашель як симптом туберкульозу

Тривалий кашель справді може бути симптомом туберкульозу гортані, трахеї чи бронхів. При цьому він просто нестерпний та стійкий до будь-яких препаратів проти кашлю.

Як правило, в такому випадку пацієнти швидко помічають його та звертаються до лікаря.

А ось інші легеневі форми туберкульозу можуть протікати взагалі без кашлю. Тому це нетиповий симптом цього захворювання.

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