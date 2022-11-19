Звичайний кашель чи щось серйозніше? Бронхіт — його види, причини та лікування хвороби

З погіршенням погодних умов різко збільшується ризик сезонних захворювань, таких як ГРВІ, ангіна чи бронхіт. Іноді здається, що “звичайний” кашель не становить жодної загрози, але він може бути лише першим симптомом гострого бронхіту.
Читай, які види бронхіту бувають, звідки він виникає та як лікувати.
Бронхіт — це інфекційне захворювання дихальних шляхів (бронхів), що супроводжується підвищеним виділенням слизу і кашлем. Його провокують різні фактори.
Виділяють три види бронхіту:
Якщо у тебе бронхіт, необхідно кинути палити. Куріння погіршує симптоми бронхіту і збільшує ризик розвитку хронічного бронхіту.
Якщо у тебе бронхіт, необхідно кинути палити. Куріння погіршує симптоми бронхіту і збільшує ризик розвитку хронічного бронхіту.
Якщо не курити під час бронхіту, це може стати ідеальною нагодою кинути палити зовсім.
Основна причина гострого бронхіту — вірусна інфекція, що передається повітряно-крапельним шляхом.
Ти можеш заразитися вірусом, торкнувшись, наприклад, дверної ручки, якою до цього користувалась хвора на бронхіт людина.
Ти можеш заразитися вірусом, торкнувшись, наприклад, дверної ручки, якою до цього користувалась хвора на бронхіт людина.
Іноді причиною бронхіту може бути бактеріальна інфекція.
При хронічній формі бронхіту симптоми ідентичні до гострого бронхіту. Різниця лише в тому, що захворювання протікає з періодами ремісії та рецидивів. Їхня тривалість і частота індивідуальні.
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Якщо захворювання викликане вірусами, антибіотики будуть неефективні для лікування бронхіту.
Пам’ятай, що самолікування може бути шкідливим для твого здоров’я і для більш точної діагностики необхідно звернутися до лікаря.
Пам’ятай, що самолікування може бути шкідливим для твого здоров’я і для більш точної діагностики необхідно звернутися до лікаря.
Щоб запобігти бронхіту, дотримуйся простих порад:
Нещодавно Вікна розповідали, що таке тривалий кашель, чому він не проходить та коли звертатись до лікаря.