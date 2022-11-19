Звичайний кашель чи щось серйозніше? Бронхіт — його види, причини та лікування хвороби

З погіршенням погодних умов різко збільшується ризик сезонних захворювань, таких як ГРВІ, ангіна чи бронхіт. Іноді здається, що “звичайний” кашель не становить жодної загрози, але він може бути лише першим симптомом гострого бронхіту.

Читай, які види бронхіту бувають, звідки він виникає та як лікувати.

Що таке бронхіт

Бронхіт — це інфекційне захворювання дихальних шляхів (бронхів), що супроводжується підвищеним виділенням слизу і кашлем. Його провокують різні фактори.

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Види бронхіту

Виділяють три види бронхіту:

Гострий — це тимчасове запалення дихальних шляхів, що викликає кашель і слиз. Захворювання триває до трьох тижнів. Може вражати людей будь-якого віку, проте частіше цей трапляється у дітей віком до п’яти років. Рецидивний — повторюється до трьох разів на рік. Хронічний — це постійне подразнення і запалення бронхів, що триває щодня протягом трьох місяців на рік і понад два роки підряд.

Якщо у тебе бронхіт, необхідно кинути палити. Куріння погіршує симптоми бронхіту і збільшує ризик розвитку хронічного бронхіту.

Якщо не курити під час бронхіту, це може стати ідеальною нагодою кинути палити зовсім.

Причини виникнення

Основна причина гострого бронхіту — вірусна інфекція, що передається повітряно-крапельним шляхом.

Ти можеш заразитися вірусом, торкнувшись, наприклад, дверної ручки, якою до цього користувалась хвора на бронхіт людина.

Іноді причиною бронхіту може бути бактеріальна інфекція.

Симптоми бронхіту

Кашель сухий чи мокрий. При гострому бронхіті кашель може тривати від двох до трьох тижнів.

Дискомфорт чи біль у грудях, що пов’язані з частим кашлем.

Хрип.

Відчуття нестачі повітря.

Нежить.

Головний біль.

Лихоманка.

Слабкість.

При хронічній формі бронхіту симптоми ідентичні до гострого бронхіту. Різниця лише в тому, що захворювання протікає з періодами ремісії та рецидивів. Їхня тривалість і частота індивідуальні.

Лікування бронхіту

Якщо захворювання викликане вірусами, антибіотики будуть неефективні для лікування бронхіту.

Дотримуйся постільного режиму, оскільки гостра форма захворювання може давати ускладнення на легені.

Пий більше рідини. Це допомагає запобігти зневодненню та розріджує слиз у легенях, полегшуючи відкашлювання.

Багато відпочивай.

Випий знеболювальне, наприклад, парацетамол чи ібупрофен.

Уникай сигаретного диму, пилу та інших алергенів, що можуть ускладнити дихання.

Пам’ятай, що самолікування може бути шкідливим для твого здоров’я і для більш точної діагностики необхідно звернутися до лікаря.

Хто перебуває у групі ризику

Літні люди.

Курці.

Діти до п’яти років.

Люди зі слабким імунітетом.

Люди з супутніми захворюваннями, наприклад, з астмою.

Профілактика захворювання

Щоб запобігти бронхіту, дотримуйся простих порад:

Регулярно мий руки з милом.

Прикривай рот при кашлі чи чханні.

Зволожуй повітря у приміщенні.

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