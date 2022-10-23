Один “пшик” и дышишь свободно?Какой бывает насморк и помогают ли сосудосуживающие

Насморк надоедливый и часто приносит много дискомфорта. Не стоит пренебрегать его лечением, ведь он может перерасти в более серьезные заболевания.

Многие люди начинают сразу же капать нос разными каплями, когда появляется насморк. Но они не всегда помогают вылечить его. Большинство препаратов просто облегчают наше состояние.

В проекте Inscience рассказали больше про насморк и как его лечить.

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Какой бывает насморк

Почти 90% респираторных заболеваний верхних дыхательных путей зимой и осенью — это вирусные заболевания. Кроме этого, насморк может быть аллергическим из-за резкого изменения температуры, например.

От заложенности носа часто страдают беременные из-за гормональных изменений в организме и т.д.

О полосканиях и каплях

Есть много советов о том, что при заложенности носа его нужно хорошо промывать солевым раствором. Он не всегда помогает прочистить нос, но помогает поддерживать слизистую увлажненной. Полоскать нос солевым раствором лучше перед использованием других препаратов. Лучше приобрести его в аптеке, ведь тогда можно быть уверенным в его стерильности.

Люди с насморком не могут свободно дышать без сосудосуживающих препаратов.

Они бывают не только в виде капель, но и в форме таблеток, сиропов, водорастворимых порошков и т.п. Однако не для всех сосудосуживающие безопасны в использовании. Всегда перед их использованием лучше проконсультироваться со специалистом.

Внимательным к использованию сосудосуживающих нужно быть, если:

принимаешь другие препараты;

болен/-на диабетом;

у тебя повышенное давление;

у тебя гиперактивная щитовидная железа;

у тебя увеличена простата;

у тебя проблемы с печенью, почками, сердцем и кровообращением;

у тебя глаукома.

В Великобритании даже не рекомендуют прием этих препаратов детям до шести лет. А детям 6-12 лет нельзя их принимать более пяти дней. Поэтому всегда нужно консультироваться с педиатром.

Что касается взрослых, не следует принимать сосудосуживающие дольше недели, это может только ухудшить состояние.

Особо внимательными при приеме этих препаратов следует быть беременным. Ни в коем случае не пренебрегай консультацией врача. Информация о безопасности этих лекарств для беременных очень ограничена. Возможны побочные эффекты после прекращения курса:

сонливость;

раздражение слизистой носа;

сухость во рту;

сыпь;

головная боль;

ощущение перевозбуждения и т.д.

Лечение антибиотиками

Часто заложенность носа может сопровождаться неприятной зеленой слизью. Ошибочно можно подумать, что это бактериальная инфекция, требующая лечения антибиотиками.

Но цвет слизи не является прямым показанием для применения антибиотиков. Их выделение может беспокоить до трех – четырех недель после начала вирусного заболевания.

Капли с антибиотиками не только неэффективны, но и опасны. Об этом говорит педиатр Екатерина Попович. Она объясняет: часто в каплях может быть вещество, которое предназначено для инъекций. Это может вызвать раздражение слизистой.

Иногда можно увидеть “сложные капли” — смесь антибиотиков, гормонов, сосудосуживающих капель и коллоидного серебра. Педиатр объясняет, что сложно узнать точный состав препаратов и взаимодействие компонентов. Никаких клинических исследований эффективности и безопасности таких капель не проводили.

По ее словам, коллоидное серебро не имеет доказанного применения в медицине, а серебро вообще не является физиологическим элементом в организме. Его остатки не выводятся, а только накапливаются и вызывают токсический эффект. Такие капли могут привести к ожогам слизистой.

Раньше мы рассказывали, как избавиться от насморка без лекарств быстро и эффективно.

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