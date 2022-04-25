Не можешь дышать из-за постоянного насморка? Узнай, как очистить дыхательные пути без капель

Если тебя беспокоит постоянный и сильный насморк, а лекарства под рукой нет, мы расскажем, как облегчить дыхание без них.
Иглотерапевт Павел Ким поделился советами, как избавиться от насморка эффективно или остановить его развитие в самом начале с помощью точечного массажа.
Сделай это простое упражнение, которое поможет тебе избавиться от насморка и дышать свободно.
1. Массаж точек носа очищает дыхательные пути, является профилактикой простудных болезней.2. Эффективен в лечении ринита.
Согласно традиционной китайской медицине, точки инь-сян считаются отверстиями, принадлежащими к крыльям носа, а точка инь-тан – отверстием небесного глаза.
Физическое влияние на эти точки может облегчить дыхание при заболеваниях носа, простуде, головных болях и других симптомах.
Массаж точек носа помогает высвободить дыхательные пути легких и способствует излечению заболеваний, связанных с закупоркой этих путей.
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