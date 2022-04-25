Не можешь дышать из-за постоянного насморка? Узнай, как очистить дыхательные пути без капель

Если тебя беспокоит постоянный и сильный насморк, а лекарства под рукой нет, мы расскажем, как облегчить дыхание без них.

Иглотерапевт Павел Ким поделился советами, как избавиться от насморка эффективно или остановить его развитие в самом начале с помощью точечного массажа.

Массаж носа от насморка

Сделай это простое упражнение, которое поможет тебе избавиться от насморка и дышать свободно.

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Положи пальцы на щеки таким образом, чтобы кончики средних пальцев легли на точки инь-сян. Смотри точки на картинке ниже. Выполни 36 движений средними пальцами от точек инь-сян до точки инь-тан между бровями и обратно.

Чем помогает массаж носа

1. Массаж точек носа очищает дыхательные пути, является профилактикой простудных болезней.

2. Эффективен в лечении ринита.

Эффект от массажа носа

Согласно традиционной китайской медицине, точки инь-сян считаются отверстиями, принадлежащими к крыльям носа, а точка инь-тан – отверстием небесного глаза.

Физическое влияние на эти точки может облегчить дыхание при заболеваниях носа, простуде, головных болях и других симптомах.

Массаж точек носа помогает высвободить дыхательные пути легких и способствует излечению заболеваний, связанных с закупоркой этих путей.

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