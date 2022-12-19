“У мене болить горло, що робити? Чи допоможуть полоскання?”

Біль у горлі може турбувати не тільки у холодну пору року. Треба побороти цю проблему, щойно з’явилося пирхота. Адже далі може розвинутися ангіна чи інші захворювання.

Сімейна лікарка, алергологиня та пульманологиня Мар’яна Кудрявцева розповіла, що треба робити, коли болить горло та чи допоможуть полоскання.

— Біль у горлі з’являється, коли у клітини слизової горла проник вірус. Тоді імунні клітини (лімфоцити, моноцити тощо) йдуть на допомогу, тому кровотік стає інтенсивнішим. Саме тому горло стає червоним, це нормально.

Зараз також дивляться

Коли вірус потрапляє в клітину, виникає запалення.

Отже, клітина виділяє багато різних речовин разом з імунними комплексами, щоб сигналізувати про проблему.

Ці медіатори подразнюють рецептори слизової, й виникає біль, набряк, пирхота, — пояснює лікарка.

Що робити, коли болить горло

Експертка наголосила: коли вірус потрапив у клітину, полоскання та смоктання льодяників не допоможе.

Імунні клітини прийшли тобі на допомогу, вони чітко знають свою роботу, головне — не заважати.

Для усунення больового синдрому лікарка радить вживати знеболювальне, наприклад, ібупрофен чи парацетамол. Перед тим, як вживати ліки, треба звернутися до спеціаліста. Не варто займатися самолікуванням, якщо не знаєш, як діють ті чи інші препарати.

— Часті ковтки рідини, звичайний льодяник з м`ятою теж можуть допомогти усунути біль у горлі. Можна з`їсти морозиво або випити прохолодної рідини. При наявності хрипоти й зниклого голосу краще випити тепле какао з молоком, — розповідає Мар’яна Кудрявцева.

Чи треба полоскати горло, якщо воно болить

— Заборонено полоскання горла водою з сіллю та содою, особливо у великій концентрації. Це пошкоджує слизову оболонку.

Вода, в якій багато солі, називається гіпертонічний розчин. У ньому багато натрію, він витягує з клітин вологу та висушує слизові оболонки.

Це може призвести до частих ускладнень, адже порушується життя нормальних бактерій у горлі та роті, які контролюють незначну по численності умовно патогенну флору, — пояснює лікарка.

— Щоб вбити бактерії, треба створити достатню концентрацію антибіотика в тканині, наприклад, горлі, а поверхневі полоскання ведуть тільки до виробляння стійкості умовно-патогенних бактерій в роті та горлі, — каже експертка, додаючи, що полоскання при вірусному назофарингіті можуть не допомогти.

Щодо аптечних льодяників від болю у горлі, вона каже, що деякі з них мають речовину з антисептичною дією.

— Їх можна використовувати при болі в горлі та набряку або деяких стоматитах, але тільки до семи днів! Адже вони теж здатні порушувати нашу мікрофлору, — наголошує Мар’яна Кудрявцева.

Крім болю у горлі, нам може заважати нежить. Раніше ми розповідали, як лікується нежить та чи допомагають судинозвужувальні.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!