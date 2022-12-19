Поради

“У мене болить горло, що робити? Чи допоможуть полоскання?”

Відповідає
Мар’яна Кудрявцева сімейна лікарка
Мар'яна Кудрявцева

Сімейна лікарка, пульманологиня, алергологиня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Грудня 2022, 09:00
Що робити, коли болить горло: чи допоможуть полоскання
Фото: Pexels

Поради

“У мене болить горло, що робити? Чи допоможуть полоскання?”
Відповідає
Мар’яна Кудрявцева сімейна лікарка
Мар'яна Кудрявцева
Сімейна лікарка, пульманологиня, алергологиня

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