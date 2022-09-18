Різко почало боліти горло? Розповідаємо про ангіну: перші симптоми, лікування та профілактика

“У мене болить горло та висока температура” – симптоми, знайомі чи не кожній людині. Так починається багато хвороб. Одна з них – ангіна. Неприємна хвороба може з’явитися зненацька, але на початкових стадіях її лікування проходить швидко та легко.
Читай, які бувають типи тонзиліту та як визначити недугу за зовнішніми симптомами.
Ангіна або ж гострий тонзиліт – це гостре інфекційне захворювання, що виникає внаслідок зараження мигдалин бактеріями, вірусами чи грибками.
Існує 3 типи тонзиліту:
Найпоширенішими симптомами ангіни є:
У маленьких дітей, які не можуть описати, що вони відчувають, симптоми тонзиліту можуть включати:
Найчастіше ангіну потрібно лікувати симптоматично. Проте для більш точного встановлення діагнозу та подальшого лікування, необхідно звернутися до сімейного лікаря або терапевта.
Повністю запобігти хворобі неможливо, але дотримання кількох правил зможе зменшити ризики зараження.
Осіньо-зимовий період – це час загострення респіраторних хвороб, тому не забувай слідкувати за своїм здоров’ям та близьких. Читай, що таке томатний грип та як від нього вберегтись.