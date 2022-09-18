Різко почало боліти горло? Розповідаємо про ангіну: перші симптоми, лікування та профілактика

“У мене болить горло та висока температура” – симптоми, знайомі чи не кожній людині. Так починається багато хвороб. Одна з них – ангіна. Неприємна хвороба може з’явитися зненацька, але на початкових стадіях її лікування проходить швидко та легко.

Читай, які бувають типи тонзиліту та як визначити недугу за зовнішніми симптомами.

Що таке ангіна

Ангіна або ж гострий тонзиліт – це гостре інфекційне захворювання, що виникає внаслідок зараження мигдалин бактеріями, вірусами чи грибками.

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Типи ангіни

Існує 3 типи тонзиліту:

Гострий. Хвороба зазвичай триває 3-5 днів, але може затягнутися й до 2-х тижнів. Рецидивуючий. Хвороба зустрічається кілька разів на рік. Хронічний. Основним симптомом цього типу ангіни є тривале запалення мигдалин.

Симптоми

Найпоширенішими симптомами ангіни є:

Червоні, набряклі мигдалини.

Білий або жовтий наліт на мигдалинах.

Плями на мигдалинах.

Біль у горлі.

Ускладнене ковтання.

Висока температура.

Лихоманка.

Збільшені лімфатичні вузли на шиї.

Неприємний запах з рота.

Головний біль.

У маленьких дітей, які не можуть описати, що вони відчувають, симптоми тонзиліту можуть включати:

Слинотеча через утруднене ускладнене ковтання.

Біль у животі.

Розлад шлунку.

Незвичайна метушливість.

Лікування

Найчастіше ангіну потрібно лікувати симптоматично. Проте для більш точного встановлення діагнозу та подальшого лікування, необхідно звернутися до сімейного лікаря або терапевта.

Використовуй локальні антисептики від болю у горлі. Наприклад, спреї, аерозолі, льодяники, пігулки.

При температурі вище 38 градусів можна вживати жарознижувальні препарати.

Регулярно полощи горло.

Багато відпочивай.

Пий теплу рідину, щоб полегшити біль у горлі.

Їж м’які продукти.

Не забувай про кварцування приміщення.

Профілактика ангіни

Повністю запобігти хворобі неможливо, але дотримання кількох правил зможе зменшити ризики зараження.

Часто мий руки, особливо перед тим, як торкатися носа або рота. Уникай вживання їжі та напоїв з одного посуду з хворою людиною. Регулярно змінюй зубну щітку.

Осіньо-зимовий період – це час загострення респіраторних хвороб, тому не забувай слідкувати за своїм здоров’ям та близьких. Читай, що таке томатний грип та як від нього вберегтись.