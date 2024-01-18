Пробки у горлі: як прибрати — інструкція та способи лікування

Пробки в горлі називаються тонзилолітами. Вони не просто обтяжують буденне життя, а й ускладнюють дихання. Пробки в горлі: як прибрати та що для цього потрібно — читай в матеріалі.

Видалення пробок з мигдаликів: що відомо

Педіатр Ольга Леськів зазначає, що пробки у горлі (тонзиліт, ангіна) — це запалення мигдаликів, слизової оболонки та лімфатичних вузлів.

Вони можуть мати вірусну, бактеріальну чи грибкову природу. Якщо тонзиліт бактеріальний, то найчастіше він спричинений бета-гемолітичним стрептококом, а також іншими стрептококами. Вірусний — найчастіше викликаний ентеровірусами. Часто у людей є носійство стрептокока, яке за несприятливих обставин може викликати захворювання.

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Як передається тонзиліт:

повітряно-крапельним шляхом;

контактно-побутовим;

гематогенним;

Як видалити гнійні пробки в горлі та чому вони виникають: основні симптоми

гострий початок;

висока гарячка та загальна млявість, слабкість та головний біль;

різкий біль в горлі;

збільшення лімфатичних вузлів.

Ангіна бактеріальна характеризується саме нальотом на мигдаликах, а для вірусної ангіни характерні нальоти чи висипання на щоках, піднебінні чи язику. Також для бактеріальної ангіни характерною є відсутність вірусних симптомів (нежить, кашель і тд).

Ангіна буває лакунарною, фолікулярною, катаральною і некротичною. Вид визначає лікар при огляді.

Гнійні пробки при ангіні: що робити та як діагностувати

Для того, аби діагностувати у себе цю хворобу і вилікувати її, дотримуйся наступних порад від лікаря:

огляд спеціаліста;

швидкий стрепто-тест (може бути хибнопозитивний результат у носіїв);

загальний аналіз крові з формулою.

При бактеріальній ангіні та гнійних пробках потрібно приймати антибіотик, який має виписати лікар. Знеболювати й збивати гарячку варто препаратами парацетамолу чи ібупрофену.

Для дітей старше трьох років можна застосовувати місцеві засоби — льодяники чи спреї для зменшення больового синдрому, або ж використовувати системно ібупрофен.

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