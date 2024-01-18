Пробки у горлі: як прибрати — інструкція та способи лікування

Пробки в горлі називаються тонзилолітами. Вони не просто обтяжують буденне життя, а й ускладнюють дихання. Пробки в горлі: як прибрати та що для цього потрібно — читай в матеріалі.
Педіатр Ольга Леськів зазначає, що пробки у горлі (тонзиліт, ангіна) — це запалення мигдаликів, слизової оболонки та лімфатичних вузлів.
Вони можуть мати вірусну, бактеріальну чи грибкову природу. Якщо тонзиліт бактеріальний, то найчастіше він спричинений бета-гемолітичним стрептококом, а також іншими стрептококами. Вірусний — найчастіше викликаний ентеровірусами. Часто у людей є носійство стрептокока, яке за несприятливих обставин може викликати захворювання.
Як передається тонзиліт:
Ангіна бактеріальна характеризується саме нальотом на мигдаликах, а для вірусної ангіни характерні нальоти чи висипання на щоках, піднебінні чи язику. Також для бактеріальної ангіни характерною є відсутність вірусних симптомів (нежить, кашель і тд).
Ангіна буває лакунарною, фолікулярною, катаральною і некротичною. Вид визначає лікар при огляді.
Для того, аби діагностувати у себе цю хворобу і вилікувати її, дотримуйся наступних порад від лікаря:
При бактеріальній ангіні та гнійних пробках потрібно приймати антибіотик, який має виписати лікар. Знеболювати й збивати гарячку варто препаратами парацетамолу чи ібупрофену.
Для дітей старше трьох років можна застосовувати місцеві засоби — льодяники чи спреї для зменшення больового синдрому, або ж використовувати системно ібупрофен.
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