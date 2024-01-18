Пробки в горле: как убрать — инструкция и способы лечения

Пробки в горле называются тонзиллолитами. Они не просто утруждают обыденную жизнь, но и затрудняют дыхание. Пробки в горле: как убрать и что для этого нужно — читай в материале.
Педиатр Ольга Леськив отмечает, что пробки в горле (тонзиллит, ангина) — это воспаление миндалин, слизистой оболочки и лимфатических узлов.
Они могут иметь вирусную, бактериальную или грибковую природу. Если тонзиллит бактериальный, то чаще всего вызван бета-гемолитическим стрептококком, а также другими стрептококками. Вирусный чаще всего вызван энтеровирусами. Часто люди имеют носительство стрептококка, которое при неблагоприятных обстоятельствах может вызвать заболевание.
Как передается тонзиллит:
Ангина характеризуется именно налетом на миндалинах, а для вирусной ангины характерны налеты или сыпь на щеках, небе или языке. А для бактериальной ангины характерно отсутствие вирусных симптомов (насморк, кашель и тд).
Ангина бывает лакунарной, фолликулярной, катаральной и некротической. Это определяет врач при осмотре.
Для того чтобы диагностировать у себя эту болезнь и вылечить ее, следуй следующим советам от врача:
При бактериальной ангине и гнойных пробках следует принимать антибиотик, который должен выписать врач. Обезболивать и сбивать лихорадку следует препаратами парацетамола или ибупрофена.
Для детей старше 3-х лет можно применять местные средства — леденцы или спреи для уменьшения болевого синдрома, или же использовать системно ибупрофен.
Ранее мы рассказывали, как лечится насморк и помогают ли сосудосуживающие.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.