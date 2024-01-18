Пробки в горле: как убрать — инструкция и способы лечения

Пробки в горле называются тонзиллолитами. Они не просто утруждают обыденную жизнь, но и затрудняют дыхание. Пробки в горле: как убрать и что для этого нужно — читай в материале.

Удаление пробок из миндалин: что известно

Педиатр Ольга Леськив отмечает, что пробки в горле (тонзиллит, ангина) — это воспаление миндалин, слизистой оболочки и лимфатических узлов.

Они могут иметь вирусную, бактериальную или грибковую природу. Если тонзиллит бактериальный, то чаще всего вызван бета-гемолитическим стрептококком, а также другими стрептококками. Вирусный чаще всего вызван энтеровирусами. Часто люди имеют носительство стрептококка, которое при неблагоприятных обстоятельствах может вызвать заболевание.

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Как передается тонзиллит:

воздушно-капельным путем;

контактно-бытовым;

гематогенным;

Как удалить гнойные пробки в горле и почему они возникают: основные симптомы

острое начало;

горячка и общая вялость;

слабость и головные боли;

резкая боль в горле;

увеличение лимфатических узлов.

Ангина характеризуется именно налетом на миндалинах, а для вирусной ангины характерны налеты или сыпь на щеках, небе или языке. А для бактериальной ангины характерно отсутствие вирусных симптомов (насморк, кашель и тд).

Ангина бывает лакунарной, фолликулярной, катаральной и некротической. Это определяет врач при осмотре.

Гнойные пробки при ангине: что делать и как диагностировать

Для того чтобы диагностировать у себя эту болезнь и вылечить ее, следуй следующим советам от врача:

осмотр специалиста;

быстрый стрепто-тест (может быть ложноположительный результат у носителей);

общий анализ крови по формуле.

При бактериальной ангине и гнойных пробках следует принимать антибиотик, который должен выписать врач. Обезболивать и сбивать лихорадку следует препаратами парацетамола или ибупрофена.

Для детей старше 3-х лет можно применять местные средства — леденцы или спреи для уменьшения болевого синдрома, или же использовать системно ибупрофен.

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