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Пик домашнего насилия или спад? Полиция опубликовала статистику обращений за полгода

Юлия Хоменко, редактор сайта 04 июля 2025, 21:00
Пик домашнего насилия или спад? Полиция опубликовала статистику обращений за полгода
Фото Pexels

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