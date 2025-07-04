Пик домашнего насилия или спад? Полиция опубликовала статистику обращений за полгода

За последние пять лет в полицию Украины поступили сотни тысяч заявлений о домашнем насилии. Наибольшее количество обращений было зафиксировано в 2021 году — 325 599 заявлений. Уже в следующем году, когда страна столкнулась с полномасштабным вторжением, эта цифра снизилась до 244 381.

По информации УП. Жизнь, в 2023 году статистика обращений немного выросла — 291 428 заявлений, а в 2024-м снова пошла на спад — 195 174 обращения.

Статистика заявлений о домашнем насилии

С января по май 2025 года полиция уже получила 53 606 заявлений о случаях домашнего насилия.

Больше всего обращений за этот период зафиксировано в нескольких регионах. В Киевской области правоохранители получили 6887 заявлений. Немного меньше, но тоже много — 6259 — поступило из Днепропетровской области.

В городе Киев зарегистрировано 3612 случаев. В Одесской области сообщили о 3249 обращениях, а в Винницкой области — 2613.

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По данным правоохранителей, большинство заявлений поступает от взрослых женщин, однако значительное количество обращений поступает и от несовершеннолетних. Так, в 2024 году зафиксировано 6545 заявлений от детей до 18 лет — из них 3876 от девочек и 2669 от мальчиков.

Для сравнения, в 2021 году количество заявлений от несовершеннолетних составляло 1792 — 1067 от девочек и 725 от мальчиков.

Важно отметить, что статистика за 2025 год не учитывает данные с временно оккупированных территорий, в частности АР Крым, Севастополя и Луганской области. Также в регионах с частичной оккупацией, таких как Донецкая и Херсонская области, статистика может быть занижена из-за сложностей с доступом к правосудию.

Часто проявления домашнего насилия можно предугадать и выделить ещё до критического момента. Ранее мы рассказывали, как распознать домашнего тирана и что делать дальше: читай по ссылке.

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