Пік домашнього насильства чи спад? Поліція оприлюднила статистику звернень

Упродовж останніх п’яти років до поліції України надійшли сотні тисяч звернень про домашнє насильство. Найбільша кількість заяв була зафіксована у 2021 році — 325 599 звернень. Уже наступного року, коли країна зіткнулася з повномасштабним вторгненням, ця цифра знизилася до 244 381.

За інформацією УП. Життя, у 2023 році статистика звернень дещо зросла — 291 428 заяв, а у 2024-му знову пішла на спад — 195 174 звернення.

Статистика заяв про домашнє насильство

Станом на період із січня по травень 2025 року, поліція отримала вже 53 606 заяв про випадки домашнього насильства.

Найбільше звернень за цей період зафіксували у кількох регіонах. У Київській області правоохоронці отримали 6887 заяв. Трохи менше, але теж багато звернень — 6259 — надійшло з Дніпропетровської області.

У місті Київ зареєстрували 3612 випадків. В Одеській області повідомили про 3249 звернень, а у Вінницькій області — 2613.

За даними правоохоронців, більшість звернень надходить від дорослих жінок, проте значна кількість заяв надходить і від неповнолітніх. Так, у 2024 році зафіксували 6545 звернень від дітей віком до 18 років — із них 3876 від дівчат і 2669 від хлопців.

Для порівняння, у 2021 році кількість заяв від неповнолітніх становила 1792 — 1067 від дівчат і 725 від хлопців.

Важливо зазначити, що статистика за 2025 рік не враховує дані з тимчасово окупованих територій, зокрема АР Крим, Севастополя та Луганської області. Також у регіонах із частковою окупацією, таких як Донеччина та Херсонщина, статистика може бути заниженою через складності з доступом до правосуддя.

Часто прояви домашнього насилля можна передбачити та виокремити ще до поворотного моменту. Раніше ми розповідали тобі, як розпізнати домашнього тирана та що далі робити: читай за посиланням.

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