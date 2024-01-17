Почему слезятся глаза: рассказываем о возможных причинах

Глаза “на мокром месте” бывают по разным причинам. Чаще всего от проявления каких-то эмоций: грусти, отчаяния, смеха или счастья. Но если слезотечение является частым явлением и не возникает от эмоций, а просто невольно, тогда следует искать причину, и не лениться сходить к офтальмологу. Подробнее о возможных причинах, почему слезятся глаза, и что с этим делать — читай в нашем материале.
Основными функциями слез являются:
В зависимости от причины, вызвавшей слезотечение, выбирается способ борьбы с ней.
В большинстве случаев слезотечение носит временный характер и быстро проходит, если устранить его причину. Но если эта проблема волнует тебя постоянно, нужно обратиться за помощью.
Немедленное обращение к врачу при следующих ситуациях:
Немедленное обращение к врачу при следующих ситуациях:
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Прежде всего, нужно удалить раздражитель: защитить глаза от ветра или солнца, снять контактные линзы, осторожно вынуть ресницу, поменять некачественную косметику. После этого можно провести некоторые успокоительные мероприятия:
Важно регулярно посещать офтальмолога для профилактических осмотров и своевременной диагностики возможных заболеваний глаз.
Важно регулярно посещать офтальмолога для профилактических осмотров и своевременной диагностики возможных заболеваний глаз.
Следи за своим здоровьем, береги глаза, и острое зрение тебе обеспечено. Пусть глаза плачут только от смеха и счастья.
А наш предыдущий материал поможет тебе заботиться о физическом и ментальном здоровье.
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