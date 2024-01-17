Почему слезятся глаза: рассказываем о возможных причинах

Глаза “на мокром месте” бывают по разным причинам. Чаще всего от проявления каких-то эмоций: грусти, отчаяния, смеха или счастья. Но если слезотечение является частым явлением и не возникает от эмоций, а просто невольно, тогда следует искать причину, и не лениться сходить к офтальмологу. Подробнее о возможных причинах, почему слезятся глаза, и что с этим делать — читай в нашем материале.

Почему слезятся глаза

Основными функциями слез являются:

увлажнение слизистой глаз и носовой гортани;

антибактериальная. В состав слезной жидкости входит фермент лизоцим, способный эффективно уничтожать бактерии;

слезы обеспечивают питание роговицы, лишенной кровеносных сосудов;

антистрессовая. Со слезами из организма выводятся гормоны, выработкой которых организм отвечает на стрессовые ситуации.

Причина самопроизвольного слезоотделения

Аллергическая реакция. Одной из самых распространенных причин слезоотделения из глаз является аллергия на какой-либо продукт или вещество. Попадание в глаза химического вещества или чужеродного тела. Нарушение оттока слезной жидкости. Если слезоотводящие пути сужены или перекрыты, слезная жидкость не сможет попасть в носовую полость и накапливается в глазу. Подобное состояние может быть следствием травм или хронических заболеваний носовых ходов (хронический ринит, хронический синусит, носовые полипы, аденоиды). Простуда. Нередко при простуде “течет” нос. Но частым симптомом простуды также является слезоотделение глаз, вызванное многократным чиханьем. Синдром сухого глаза. Состояние, при котором глаза недостаточно увлажнены, называют синдромом сухого глаза. Этот синдром появляется, например, из-за жидкого моргания или недостаточного увлажнения глаза. От этого заболевания чаще страдают люди, которые долгие рабочие часы проводят за компьютером. Конъюнктивит. Причиной возникновения конъюнктивита может стать бактериальная или вирусная инфекция. Она распространяется при контакте с выделениями из глаза или носа инфицированного человека, и очень заразна. При конъюнктивите очень важно соблюдать усиленные меры гигиены. Неподходящая коррекция зрения. Слезоотделение из глаз может быть вызвано не только ношением грязных контактных линз или слишком продолжительным их ношением, но и неправильно подобранными очками. Дефицит калия и витаминов группы B. Дефицит этих веществ приводит к повышенной утомляемости, сонливости, светобоязни и слезотечению. Ячмень. Ячмень представляет собой инфекцию, в результате которой на веку образуется гнойная шишечка. В результате инфекции появляется зуд, покраснение и припухлость глаза. Перепад температур, мороз, жаркий сухой воздух. Яркий свет. Глаза могут слезиться при повышенной чувствительности к свету.

Что делать, когда слезятся глаза

В зависимости от причины, вызвавшей слезотечение, выбирается способ борьбы с ней.

Сейчас также смотрят

В большинстве случаев слезотечение носит временный характер и быстро проходит, если устранить его причину. Но если эта проблема волнует тебя постоянно, нужно обратиться за помощью.

Немедленное обращение к врачу при следующих ситуациях:

потеря или нарушение зрения;

травма глаза;

попадание в глаз химических веществ;

постороннее тело в глазу;

гнойные выделения из глаз;

сильный отек или покраснение глаза;

сильная головная боль, сопровождающаяся слезотечением.

Самостоятельная минимальная помощь

Прежде всего, нужно удалить раздражитель: защитить глаза от ветра или солнца, снять контактные линзы, осторожно вынуть ресницу, поменять некачественную косметику. После этого можно провести некоторые успокоительные мероприятия:

Сделать примочки из отвара ромашки, тмина или календулы. Если кроме слезотечения присутствуют отеки, можно приготовить маску из картофеля, разрезав картофель на кружочки и приложив их на 30-40 минут к глазам. При переутомлении используй отвар, полученный при варке пшена. Отваром полезно промывать глаза. Использовать капли, предварительно обязательно проконсультировавшись с офтальмологом.

Профилактика слезоотделения из глаз

Избегать аллергенов. Очистить контактные линзы. Делать влажную уборку. Защититься от солнца. Соблюдать правила режима работы на компьютере, делать регулярные перерывы, поддерживать оптимальное расстояние и освещение. Правильное сбалансированное питание. Правильный режим сна. Стрессоустойчивость. Регулярные проверки у врача-офтальмолога.

Важно регулярно посещать офтальмолога для профилактических осмотров и своевременной диагностики возможных заболеваний глаз.

Следи за своим здоровьем, береги глаза, и острое зрение тебе обеспечено. Пусть глаза плачут только от смеха и счастья.

А наш предыдущий материал поможет тебе заботиться о физическом и ментальном здоровье.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.