Уже не ребенок, но ощущения зрелости нет? Как заботиться о физическом и ментальном здоровье

Тебе 18, 20 или немного за 30? Это уже не детский возраст, но и ощущение взрослости до сих пор может не прийти.

Все ждут, что ты будешь вести себя по-взрослому, будешь точно знать, что делать со своей жизнью, возьмешь на себя ответственность за себя и близких, учебу, карьеру, отношения и т.д.

Но реальность такова, что мы часто сомневаемся и нуждаемся в поддержке во взрослом водовороте ответственности. А где ее найти, где найти ресурсы, чтобы быть взрослым и как заботиться о своем физическом и ментальном здоровье?

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Обо всем этом рассказывает книга журналистки и переводчицы, продюсерки Радио Культура Ирины Славинской Неужели взрослая. Книга для девочек, которые уже (почти) выросли. Вместе с издательством Vivat мы собрали полезные советы Ирины Славинской и поделимся ими с тобой.

Жизнь по распорядку может быть веселой. Что следует знать о своем здоровье?

В молодом возрасте уже меньше признаков гормональной перестройки — все стабилизируется. Также до сих пор очень мощны ресурсы организма: мы все в восемнадцать якобы можем позволить себе не поспать, пропустить завтрак или обед, развлекаться и тусить до утра.

Да, мы действительно можем неплохо чувствовать себя в таких условиях, но важно понимать, что так не будет длиться вечно.

Следует обратить внимание на питание, сон, занятия спортом и отдых и формировать правильные привычки. Жизнь по сбалансированному распорядку может быть очень веселой.

Спать и питаться регулярно

Несмотря на то, что нет одинаковых правил, потому что люди уникальны и имеют разные ресурсы, спать нужно достаточно, чтобы организм успел восстановиться.

Сон должен быть прежде всего регулярным, то есть человек должен ложиться и просыпаться в одно и то же время или близко к тому.

Зачем? Потому что организм также готовится ко сну — речь идет о выработке определенных гормонов. От этого зависит, в частности, наше настроение и общее состояние здоровья.

Вряд ли пять часов сна в сутки достаточно. Если в 18-20 лет ты легко можешь провести бессонную ночь, готовясь к экзамену, а затем утром легко этот экзамен сдать и пойти танцевать в клуб на всю ночь, то со временем это будет сложно сделать.

Именно поэтому есть смысл позаботиться о выработке здоровых привычек уже сегодня. Так организм будет испытывать меньше стресса. По тем же причинам следует заботиться и о регулярных завтраках, обеде и ужине в примерно одно и то же время.

Стиль жизни, в котором ты пропускаешь завтрак и обед, живешь на кофе и наедаешься на ночь — не лучший вариант. Прежде всего, пища должна быть регулярной.

Стоит ли заморачиваться по поводу здоровой пищи?

Нехватка времени на нормальное питание длится до момента, когда состояние существенно ухудшается и следить за регулярностью потребления пищи становится необходимостью.

Но нужно ли ждать, когда станет плохо? Регулярное питание может предотвратить ряд проблем со здоровьем.

Что есть? То, что вкусно! Конечно, время от времени всех может тянуть на джанкфуд, но лучше сформировать для себя разнообразную тарелку продуктов, которые тебе нравятся.

Не нравится брокколи — не ешь, выбери другой овощ, например цветную или белокочанную капусту, или что-нибудь еще.

Разнообразная тарелка — это и термически обработанное нежирное мясо, и рыба, и овощи по вкусу, и гарнир, который ты любишь. Да, макароны тоже можно, но из твердых сортов пшеницы.

Можно использовать упражнение инстаграмм-фильтр: хочется ли тебе сфотографировать блюдо на своей тарелке и показать другим? В целом, лучшая еда — простая, разноцветная и минимально обработанная.

Умеренная физическая активность

Взрослому человеку важно заниматься спортом, и речь не столько о профессиональном спорте, сколько о физической активности: беге, велосипеде, танцах, роликах, йоге — всё, что нравится. Что это дает?

Во-первых, это тренирует тело, улучшает физическую форму.

Во-вторых, оздоровительные тренировки помогают социализации: у тебя появляется возможность познакомиться с другими людьми, расширить круг общения.

Все это оказывает положительное влияние на ментальное здоровье и в целом улучшает самочувствие.

Каким должен быть отдых?

Лучший отдых — максимально отвлечься от рабочих или учебных дел. Это самый действенный способ перезагрузить мозг и быть более эффективным.

А если тебе очень хочется спать, то ложись и спи — это тоже неплохая перезагрузка. Однако подумай и о более активном досуге. Например, пешая прогулка с подругой и болтовня вволю — отличный вариант.

Вариантов отдыха много, главное — выбрать правильный способ восстановления ресурса.

Адекватный бодипозитив

Массовая культура наполнена абсолютно нереалистичными изображениями женских тел, и это приводит к тому, что даже женщины с условно нормативным весом, переживают, что якобы имеют лишний вес.

Бодипозитив, собственно, направлен на то, чтобы не добавлять себе страданий и делать что-то со своим телом, исходя из заботы о здоровье, а не отвечать чьим-то ожиданиям.

Адекватный бодипозитив — это не то, что ты обязательно должен(-а) иметь какой-то определенный внешний вид. Бодипозитив — это то, что есть ты, и ты такая, какая есть, в своем теле.

Ты можешь жить активной жизнью, невзирая на стереотипы, что определенные виды спорта созданы “только для худых”. В то же время бодипозитив неисчерпаем в заботе о своем здоровье.

Если есть моменты, которые стоит проработать с врачом — нагрузка на суставы, гормоны и т.д., то позаботься о себе, запишись на консультацию.

Можно делать это из любви к себе и с осознанием собственного совершенства, потому что ты — ценная, прекрасная, хорошая и достойна заботы о себе.

Вредные привычки действительно вредны?

Сейчас царит тренд на здоровый образ жизни, но избегать всех соблазнов непросто. Есть люди, которых вредные привычки догоняют: кто-то в молодые годы впервые пробует алкоголь, сигареты, наркотики, азартные игры — влипает в разные формы зависимости.

Полезных вредных привычек не бывает.

Но если уж планируешь, например, употреблять алкоголь, то пусть его будет меньше и он будет качественный. Изучай себя и выбирай приемлемую для тебя стратегию поведения.

Существует расчет условно приличной и условно безопасной дозы алкоголя — это один напиток в день. Для женщин одна стандартная дневная доза — это бокал вина, 30 грамм крепкого алкоголя или маленькое пиво.

Если уж и взращивать какую-нибудь привычку или зависимость, то пусть это будет зависимость от интересного дела, интеллектуального наслаждения, гордости своими достижениями.

Чего не стоит даже пробовать? Наркотиков, в частности инъекционных препаратов или кокаина: они плохо влияют на мозг, вредят когнитивным способностям, быстро вызывают устойчивую зависимость. Да и с “травкой” не все так однозначно.

Регулярные медосмотры

Многие представители старшего поколения избегают врачей и предпочитают притворяться здоровым человеком, только бы не обращаться в медучреждения.

Очевидно, сказывается опыт советской медицины, не слишком клиентоориентированной, с ограниченными возможностями.

Сейчас есть возможность выбирать себе как минимум семейного врача, записываться к нужным специалистам не по месту жительства, а там, где есть желание. Также существует частная медицина.

Есть те, кто до сих пор не нашел своего семейного врача, но раз в год делает чек-ап в частных клиниках — сдает анализы и обходит врачей. Действенна ли это стратегия? К сожалению, не очень. Почему?

Первый минус — высокая цена.

Второй минус — люди часто наобум сдают анализы и приходят к узким специалистам, которые их видят первый, и, возможно, в последний раз.

Третий минус — анализы могут давать ложноположительные результаты, поэтому без контекста и знания твоего анамнеза они мало что скажут.

Лучше проконсультироваться со своим семейным врачом или терапевтом, который знает тебя и посоветует, какие именно обследования стоит сделать, какие именно анализы сдать.

Также нужно обратить внимание на то, чтобы делать все прививки согласно календарю прививок.

Как выбрать семейного врача?

Есть несколько вопросов, которые можно задать медику и понять, по пути ли вам, и опирается ли этот специалист на доказательную медицину.

Один из таких вопросов — о вакцинации. Доказательная медицина свидетельствует, что вакцинироваться необходимо. Отношение к гомеопатии. Доказательная медицина не считает гомеопатию действенным средством лечения, поскольку ее эффективность не доказана. Отношение к противовирусным препаратам. Доказательная медицина утверждает, что противовирусных препаратов нет, кроме отдельных средств от гриппа или COVID-19, которые могут назначать в особо сложных случаях. Об использовании антибиотиков. Это отличные препараты, но их нужно назначать редко и по конкретным показаниям. Краткого ответа здесь нет, но насморк антибиотиками точно не лечат. Неконтролируемое использование может привести к резистентности.

Психолог – признак заботы о себе

Сегодня люди часто посылают друг друга к психологу. Это крайности, которые иногда мы себе позволяем, когда с кем-то не можем договориться. Мол, у тебя что-то не так, с тобой сложно поладить, поэтому иди к психологу.

В некоторых ситуациях такой “совет” можно получить даже за высказанное мнение. Однако работать с психологом и обращаться к нему при необходимости — это признак заботы о себе и собственной психологической гигиене.

К психологу человек должен захотеть пойти по своей воле — это и есть признак зрелости.

Запрос к психологу формируется в зависимости от того, что мешает человеку полноценно жить. Тревожные звоночки, которые могут подсказать, что следует обратиться к специалистам:

проблемы со сном;

состояние постоянной тревоги, когда непонятно, что смущает;

угнетенное состояние, депрессивные настроения, навязчивые мысли;

заедание стресса или руминации;

зависимость от вредных привычек или отношений;

частые конфликты с близкими, в университете, на работе, чрезмерные реакции на якобы незначительные вызовы.

Возможно, один эпизод еще не проблема. Но если такое состояние длится более двух недель, то следует пойти к специалисту и поговорить об этом.

Может быть, ничего страшного с тобой не происходит. Но, возможно, ты нуждаешься в квалифицированной помощи.

Как выбрать специалиста?

Психолог или психиатр? Во время приема психолог, если видит определенные проблемы: угроза жизни, суицидальные мысли, клиническая депрессия, острое травматическое стрессовое расстройство — может направить к психиатру, и тогда специалисты работают вместе.

В частности, психиатр назначает антидепрессанты или другое лекарство, а психолог или психоаналитик проводит терапию со своей стороны.

Чтобы выбрать психолога, следует обращать внимание на комфорт общения — это главный критерий.

Если тебя не устраивает общение на сеансах, ценностные ориентиры, нет общего понимания, ты ощущаешь осуждение, давление, неискренность или какой-нибудь другой дискомфорт, нужно менять специалиста.

Не стоит терпеть и думать, что ко всему можно привыкнуть. Это не тот случай, твой комфорт — на первом месте. Важно и то, придерживается ли специалист принципов конфиденциальности, не навешивает ли ярлыков, общается с уважением, не навязывает ли свое мнение.

Гарантий в процессе консультаций или терапии не бывает, поэтому такие обещания, скорее всего, являются признаком шарлатанства. Неприемлемы консультации для знакомых: родственников, коллег, подруг, других близких.

А как выбрать психолога, который действительно поможет и на что еще нужно обращать внимание, читай в нашем материале.

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