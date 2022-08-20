Не спеши разочаровываться после первого сеанса — как выбрать психолога, который действительно поможет

Во время войны у украинцев резко возросла потребность в консультациях специалистов по ментальному здоровью: психологов, психотерапевтов, коучей и т.д.

Но в то же время многие затягивают с обращением за профессиональной помощью, потому что боятся открывать свою душу и мысли незнакомому человеку.

Блог об отношениях Поцелуи рассказал, чем руководствоваться при выборе психолога и как избежать неприятных ситуаций.

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Как выбрать психолога

Прежде всего, надо помнить, что для психолога просто иметь диплом маловато. Тебе должно быть комфортно и безопасно со своим собеседником.

Только после выстраивания доверительных взаимоотношений между специалистом и клиентом можно прорабатывать эмоциональные травмы, учиться управлять своими чувствами и т.д.

Вот несколько шагов, которые помогут тебе не ошибиться при выборе профессионала.

Определись со своим запросом

Сначала нужно понять, что тебя беспокоит и с чем бы ты хотел(-а) разобраться на консультациях. Для этого можно несколько дней понаблюдать за собой и выписать свои мысли и чувства в дневник.

Потом, когда будешь читать описание или видеовизитку психолога, подумай, сможет ли этот человек качественно помочь именно с твоим запросом.

Убедись, что психолог имеет соответствующую специализацию

Если тебе нужно конкретное направление (сексология, расстройства пищевого поведения, семейная психология и т.д.), то найди человека, который имеет соответствующую сертификацию и работает с такими случаями.

Выбери несколько психологов и сходи на первый сеанс

Даже если специалист суперкомпетентный — это еще не значит, что он будет лучшим психологом именно для тебя. После первой встречи проанализируй свои впечатления и спроси себя:

Я был(-а) в безопасности?

Меня внимательно слушали и слышали?

Я мог/могла говорить доверительно и свободно?

Я не чувствовал(-а) стыда или вины за то, что говорил(-а)?

Ответы на эти вопросы дадут тебе понять, следует ли продолжать работу с этим психологом.

А еще разные специалисты работают по-разному. Так что если ты попробуешь сходить на несколько сеансов к разным профессионалам, то поймешь, какой подход тебе наиболее приемлем и комфортен.

Помни, что ты клиент(-ка)

Перед тем, как открыться человеку, ты можешь спросить его о подходе к работе с клиентами, которые имеют схожую с твоей ситуацию.

Если психолог сразу четко очертит свой процесс работы, то в дальнейшем ты сможешь понимать, эффективны ли ваши встречи и как проходит терапия.

Откровенно говори о своих эмоциях

Если тебе не комфортно со специалистом, он тебя не понимает или “ведет не туда”, то прямо скажи об этом. Если ты не соглашаешься с тем, что говорит психолог, это тоже стоит открыто обсудить.

Это не только улучшит отношения с профессионалом, но и научит в безопасных условиях говорить о том, что для тебя важно. Так ты сможешь перенести эту модель в любые другие свои отношения.

Вообще, при выборе психолога самое главное — слушать себя и ориентироваться на собственные чувства. Но вдруг вы со специалистом не найдете общий язык, то это не значит, что кто-то из вас плохой.

Просто нужно продолжить поиски “своего” человека, который действительно сможет помочь. Мы собрали для тебя контакты бесплатной психологической помощи украинцам онлайн.

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