Не поспішай розчаровуватись після першого сеансу — як обрати психолога, який дійсно допоможе

Під час війни в українців різко зросла потреба в консультаціях спеціалістів з ментального здоров’я: психологів, психотерапевтів, коучів, консультантів тощо.

Але водночас багато хто зволікає у зверненні за професійною допомогою, бо боїться відкривати свою душу та думки незнайомій людині.

Блог про стосунки Поцілунки розповів, чим керуватись при виборі психолога та як уникнути неприємних ситуацій.

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Як обрати психолога

Перш за все, треба пам’ятати, що для психолога просто мати диплом — замало. Тобі має бути комфортно та безпечно зі своїм співбесідником.

Лише після вибудови довірливих взаємин між спеціалістом та клієнтом можна пропрацьовувати емоційні травми, вчитись керувати своїми почуттями тощо.

Ось кілька кроків, які допоможуть тобі не помилитись під час вибору професіонала.

Визначся зі своїм запитом

Спершу потрібно зрозуміти, що тебе турбує та з чим би ти хотів(-ла) розібратись на консультаціях. Для цього можна кілька днів поспостерігати за собою та виписати свої думки та почуття в щоденник.

Потім, коли читатимеш опис чи відеовізитівку психолога, подумай, чи зможе ця людина якісно допомогти саме з твоїм запитом.

Переконайся, що психолог має відповідну спеціалізацію

Якщо тобі потрібен конкретний напрямок (сексологія, розлади харчової поведінки, сімейна психологія тощо), то знайди людину, яка має відповідну сертифікацію та працює саме з такими випадками.

Визнач кілька психологів та сходи на перший сеанс

Навіть якщо спеціаліст суперкомпетентний — це ще не означає, що він буде найкращим психологом саме для тебе. Тож після першої зустрічі проаналізуй свої враження та запитай себе:

Я був(-ла) в безпеці?

Мене уважно слухали та чули?

Я міг/могла говорити довірливо та вільно?

Я не відчував(-ла) сорому чи вини за те, що говорив(-ла)?

Відповіді на ці запитання дадуть тобі зрозуміти, чи варто продовжувати роботу з цим психологом.

А ще різні спеціалісти працюють по-різному. Тож якщо ти спробуєш сходити на кілька сеансів до різних професіоналів, то зрозумієш, який підхід тобі найбільш прийнятний та комфортний.

Пам’ятай, що ти клієнт(-ка)

Перед тим, як відкритись людині, ти можеш запитати в неї про її підхід до роботи з клієнтами, які мають схожу з твоєю ситуацію.

Якщо психолог одразу чітко окреслить свій процес роботи, то надалі ти зможеш розуміти, чи ефективні ваші зустрічі та як проходить терапія.

Відверто говори про свої емоції

Якщо тобі не комфортно зі спеціалістом, він тебе не розуміє чи “веде не туди”, то прямо скажи про це. Якщо ти не погоджуєшся з тим, що розповідає психолог, то це теж варто відкрито обговорити.

Це не тільки поліпшить взаємини з професіоналом, а й навчить у безпечних умовах говорити про те, що для тебе важливо. Так ти зможеш перенести цю модель у будь-які інші свої стосунки.

Загалом під час вибору психолога найголовніше — слухати себе та орієнтуватись на власні почуття. Але раптом ви зі спеціалістом не знайдете спільну мову, то це не означає, що хтось з вас поганий.

Просто потрібно продовжити пошуки “своєї” людини, яка справді зможе допомогти. Ми зібрали для тебе контакти безкоштовної психологічної допомоги для українців онлайн.

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