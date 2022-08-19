Отримай безкоштовну допомогу за кордоном: контакти психологічної підтримки та гарячої лінії

Війна, вимушена іміграція в ролі біженців, нове середовище, мова та культура — все це важкий удар для кожного українця за кордоном.

Часом важко зрозуміти, як усе працює в новій країні, які правила перебування, виїзду. Хочеться, щоб рідною мовою хтось пояснив усі бюрократичні тонкощі, які очікують за кордоном.

Та труднощі не лише в цьому. Часто українцям важко витримати стрес від перевороту, який стався у житті. Їм треба підтримка та допомога, треба, щоб їх вислухали та допомогли впоратися з емоціями.

Зараз також дивляться

Тепер в усіх вимушених переселенців країн ЄС є змога отримати правову й психологічну допомогу рідною мовою.

Гаряча лінія за кордоном

Щоб отримати правову допомогу й роз’яснення незрозумілих питань українською мовою, дзвони за номером гарячої лінії ЄС:

+800 6 7 8 9 10 11 — якщо ти перебуваєш в межах ЄС. З цього номеру дзвінок буде для тебе безкоштовним.

— якщо ти перебуваєш в межах ЄС. З цього номеру дзвінок буде для тебе безкоштовним. +32 2 299 9696 — якщо ти поза територією ЄС. Плата буде стягуватися відповідно до абонентського тарифу твого оператора.

Психологічна підтримка в ЄС

Щодо психологічної підтримки, то її може отримати кожен українець за кордоном та в Україні, який постраждав від війни.

Кількість країн, в яких вже доступна така лінія, постійно розширюється. Наразі вона доступна у таких державах:

Україна — +0 800 100 102; Чехія — +420 800 012 058; Польща — +48 800 088 141; Франція — +33 805 080 466; Португалія — +351 800 780 756; Швеція — +46 20 160 46 46; Ірландія — +353 1800 817 519; Італія — +39 800 939 092.

Гаряча лінія за кордоном працює щодня, приймає дзвінки українців, які цього потребують, з 10 до 20 години. Вартість дзвінка з усіх операторів України та ЄС — безкоштовна.

Якщо твої рідні, друзі, знайомі за кордоном і треба передати їм речі, то читай про те, як відправити посилку за кордон.

Більше цікавих новин та матеріалів ти знайдеш на нашому сайті, а щоб не пропустити новинки, підписуйся на Telegram-канал.