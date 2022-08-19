Отримай безкоштовну допомогу за кордоном: контакти психологічної підтримки та гарячої лінії

Війна, вимушена іміграція в ролі біженців, нове середовище, мова та культура — все це важкий удар для кожного українця за кордоном.
Часом важко зрозуміти, як усе працює в новій країні, які правила перебування, виїзду. Хочеться, щоб рідною мовою хтось пояснив усі бюрократичні тонкощі, які очікують за кордоном.
Та труднощі не лише в цьому. Часто українцям важко витримати стрес від перевороту, який стався у житті. Їм треба підтримка та допомога, треба, щоб їх вислухали та допомогли впоратися з емоціями.
Тепер в усіх вимушених переселенців країн ЄС є змога отримати правову й психологічну допомогу рідною мовою.
Тепер в усіх вимушених переселенців країн ЄС є змога отримати правову й психологічну допомогу рідною мовою.
Щоб отримати правову допомогу й роз’яснення незрозумілих питань українською мовою, дзвони за номером гарячої лінії ЄС:
Щодо психологічної підтримки, то її може отримати кожен українець за кордоном та в Україні, який постраждав від війни.
Кількість країн, в яких вже доступна така лінія, постійно розширюється. Наразі вона доступна у таких державах:
Гаряча лінія за кордоном працює щодня, приймає дзвінки українців, які цього потребують, з 10 до 20 години. Вартість дзвінка з усіх операторів України та ЄС — безкоштовна.
Якщо твої рідні, друзі, знайомі за кордоном і треба передати їм речі, то читай про те, як відправити посилку за кордон.
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