Безкоштовне лікування за кордоном: як потрапити на медичну евакуацію з України

Під час повномасштабної війни в Україні важкохворі та поранені можуть розраховувати на безкоштовну евакуацію з території, де тривають бойові дії, в безпечні області та навіть на лікування за кордон.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів в ефірі телемарафону, як працює медична евакуація.

Як скористуватись медичною евакуацією

За словами Ляшка, задля того, щоб потрапити на медичну евакуацію за кордон, українці можуть звернутись до свого лікаря або заповнити відповідну форму на сайті Міністерства охорони здоров’я.

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Окрема процедура діє для силових структур. Там працює військово-лікарська комісія, яка розглядає кожен конкретний випадок та вирішує, чи продовжувати працівнику силового відомства лікування в Україні, чи їхати за кордон.

За таким механізмом ми вже вивезли майже 1400 пацієнтів на лікування за кордон. Найбільше прийняли на лікування Німеччина, Іспанія і Польща. Але загалом у Європейському Союзі 18 країн лікують українців, — зазначає Ляшко.

Тим часом триває обов’язкова евакуація з Донеччини. Дивись, як Кіровоградщина приймає біженців.

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