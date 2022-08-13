Бесплатное лечение за границей: как попасть на медицинскую эвакуацию из Украины

Во время полномасштабной войны в Украине тяжелобольные и раненые могут рассчитывать на бесплатную эвакуацию с территории, где продолжаются боевые действия, в безопасные области и даже на лечение за границу.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в эфире телемарафона о том, как работает медицинская эвакуация.

Как воспользоваться медицинской эвакуацией

По словам Ляшко, чтобы попасть на медицинскую эвакуацию за границу, украинцы могут обратиться к своему врачу или заполнить соответствующую форму на сайте Министерства здравоохранения.

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Отдельная процедура действует для силовых структур. Там работает военно-врачебная комиссия, которая рассматривает каждый конкретный случай и решает, продолжать ли работнику силового ведомства лечение в Украине, или ехать за границу.

По такому механизму мы уже вывезли около 1400 пациентов на лечение за границу. Больше всего приняли на лечение Германия, Испания и Польша. Но в Европейском Союзе 18 стран лечат украинцев, — отмечает Ляшко.

Тем временем продолжается обязательная эвакуация из Донбасса. Смотри, как Кировоградская область принимает беженцев.

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