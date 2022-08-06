Третий эвакуационный поезд из Донбасса: как принимают беженцев и где будут жить люди

Кировоградская область встретила уже третий эвакуационный поезд из Донецкой области. На этот раз прибыли около двухсот человек, которых оккупанты выгнали из собственных домов.

За несколько часов до прибытия эвакуационного поезда из Донецкой области в Кировоградскую область — все службы уже в полной готовности.

Скорые дежурят на перроне. Неподалеку – полиция, волонтеры и спасатели. Здесь же развернуты мобильные палатки и полевая кухня.

Первая палатка – оказывает психологическую помощь, во второй будет возможность предоставить горячее питье и легкий перекус, и третья — для лиц, которые решат остаться или будут ждать следующий автобус, – рассказал майор службы гражданской защиты Андрей Блошниченко.

Как только люди успевают сойти с поезда, раздается сирена. Где и как теперь будут жить беженцы — узнавала Ирина Цымбал.

Также смотрите, какая ситуация в Донецкой области и что нужно знать об обязательной эвакуации.

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