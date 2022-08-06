Третій евакуаційний потяг з Донеччини: як приймають біженців та де житимуть люди

Кіровоградщина зустріла вже третій евакуаційний потяг з Донеччини. Цього разу прибули зо дві сотні людей, яких росіяни вигнали із власних домівок.

За кілька годин до прибуття евакуаційного потяга з Донеччини до Кіровоградщини — всі служби у повній готовності. Швидкі чергують одразу на пероні.

Неподалік — поліція, волонтери й рятувальники. Тут і розгорнуті мобільні намети та польова кухня.

Перший намет – надає психологічну допомогу, в другому буде можливість надати гаряче пиття і легкий перекус, і третій – для осіб, які вирішать залишитись або будуть чекати наступний автобус, — розповів майор служби цивільного захисту Андрій Блошниченко.

Щойно люди встигають зійти з потяга, лунає сирена. Де і як тепер мешкатимуть біженці — дізнавалась Ірина Цимбал.

Також дивіться, яка ситуація в Донецькій області та що потрібно знати про обов’язкову евакуацію.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!