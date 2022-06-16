Шпиталь на рейках уже врятував близько тисячі життів — як працює медичний потяг

В Україні успішно курсують Шпиталі на рейках, що доправляють поранених цивільних зі Сходу на Захід, а потім далі — на лікування.

Два медичні потяги перевезли майже тисячу пацієнтів за три місяці. Шпиталь спеціально тримали у таємниці, а зараз показали на загал. Це унікальний проєкт наших залізничників, Міністерства охорони здоров’я та гуманітарної організації Лікарі без кордонів.

Вони підтримали проект медобладнанням та ліками, а найголовніше — залучили своїх лікарів. Так вийшов інтернаціональний медичний екіпаж.

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Донедавна один з потягів був звичайним пасажирським, а нині — це автономна реанімація завдовжки у вісім вагонів. З власними кисневими концентраторами та електрогенераторами, щоб ніщо не наразило пацієнтів на ризик у дорозі.

Зовні потяг не відрізняється від інших, але варто потрапити усередину — ми вже у справжній лікарні. Тут і ліжка, і медикаменти, і спецобладнання.

А вікна тут захищені, уламки скла не розлетяться, якщо потяг потрапить під обстріл. Щоразу він забирає людей з гарячих точок, зі Сходу України.

Поїзд розрахований на понад 20 пацієнтів та їхніх близьких. На борту щоразу трудяться 15 лікарів: анестезіологи, терапевти, травматологи й медсестри.

— Наразі ці потяги дозволили транспортувати близько тисячі пацієнтів. Їх привезли до медичних закладів по всій країні, частина з них поїхала далі лікуватися за кордон, — каже член правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.

— Найбільший потік — у Львові. Там є визначене Укрзалізницею місце, не на вокзалі, де забирають пацієнтів. Потім їх везуть як мінімум у три лікарні, де надають допомогу дітям-дорослим, — розповідає заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак.

Дорога може тривати добу, головне — зберегти стабільний стан пацієнта, поки його перевозять між двома стаціонарами. Від цього часто залежить одужання та навіть життя.

Лікарі без кордонів працюватимуть тут доти, поки курсуватиме медичний потяг. Та в Укрзалізниці розповіли — Шпиталь на рейках настільки універсальний, що буде актуальним навіть після перемоги.

Нині українські лікарі стали одними з героїв сучасності. Вони рятують тисячі життів, для цього їм потрібне спеціальне обладнання. Раніше ми розповідали, як лікарня Дніпропетровщини отримала сучасне обладнання і рятує життя.

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