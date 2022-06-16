Lifestyle

Шпиталь на рейках уже врятував близько тисячі життів — як працює медичний потяг

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 16 Червня 2022, 20:00

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