Госпиталь на рельсах уже спас около тысячи жизней — как работает медицинский поезд

В Украине успешно курсируют Госпитали на рельсах, которые доставляют раненых людей с Востока страны на Запад, а затем дальше — на лечение.

Два медицинских поезда перевезли почти тысячу пациентов за три месяца. Госпиталь специально держали в тайне, а сейчас показали всем. Это уникальный проект наших железнодорожников, Министерства здравоохранения и гуманитарной организации Врачи без границ.

Они поддержали проект медоборудованием и лекарствами, а самое главное — привлекли своих врачей. Так получился интернациональный медицинский экипаж.

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До недавнего времени один из поездов был обычным пассажирским, а сейчас — это автономная реанимация длиной в восемь вагонов. Здесь есть собственные кислородные концентраторы и электрогенераторы, чтобы ничто не подвергло риску пациентов в пути.

Внешне поезд не отличается от других, но стоит попасть внутрь — мы уже в настоящей больнице. Здесь и кровати, и медикаменты, и спецоборудование.

А окна здесь защищены, осколки стекла не разлетятся, если поезд попадет под обстрел. Каждый раз он вывозит людей из горячих точек с Востока Украины.

Поезд рассчитан более чем на 20 пациентов и их близких. На борту каждый раз трудятся 15 врачей: анестезиологи, терапевты, травматологи и медсестры.

— Сейчас эти поезда позволили транспортировать около тысячи пациентов. Их привезли в медицинские учреждения по всей стране, часть из них поехала дальше лечиться за границу, — говорит член правления АО Укрзалізниця Александр Перцовский.

— Самый большой поток — во Львове. Там Укрзалізниця определила место, не на вокзале, где забирают пациентов. Потом их везут как минимум в три больницы, где оказывают помощь детям и взрослым, — рассказывает заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

Дорога может длиться целые сутки, главное — сохранить стабильное состояние пациента, пока его перевозят между двумя стационарами. От этого часто зависит выздоровление и даже жизнь пациента.

Лікарі без кордонів будут работать до тех пор, пока будет курсировать медицинский поезд. Но в Укрзалізниці говорят — Госпиталь на рельсах настолько универсален, что будет актуален даже после победы над Россией.

В настоящее время украинские врачи стали одними из современных героев. Они спасают тысячи жизней, для этого им нужно специальное оборудование. Раньше мы рассказывали, как больница в Днепропетровской области получила современное оборудование и спасает жизни.

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