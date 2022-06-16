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Госпиталь на рельсах уже спас около тысячи жизней — как работает медицинский поезд

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV 16 июня 2022, 20:00

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