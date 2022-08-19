Получи помощь за границей бесплатно: контакты психологической поддержки и горячей линии

Война, вынужденная иммиграция в роли беженцев, новая среда, язык и культура — это тяжелый удар для каждого украинца за рубежом.

Порой трудно понять, как все работает в новой стране, какие правила пребывания, выезда. Хочется, чтобы кто-то объяснил на родном языке все бюрократические нюансы за границей.

Но трудности не только в этом. Часто украинцам трудно выдержать стресс от произошедшего в жизни переворота. Им нужна поддержка и помощь, нужно, чтобы их выслушали и помогли справиться с эмоциями.

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Теперь у всех вынужденных переселенцев стран ЕС есть возможность получить правовую и психологическую помощь на родном языке.

Горячая линия за границей

Чтобы получить правовую помощь и разъяснение непонятных вопросов на украинском языке, звони по номеру горячей линии ЕС:

+800 6 7 8 9 10 11 — если ты находишься в пределах ЕС. С этого номера звонок будет бесплатно.

— если ты находишься в пределах ЕС. С этого номера звонок будет бесплатно. +32 2 299 9696 — если ты вне территории ЕС. Плата будет взиматься в соответствии с абонентским тарифом твоего оператора.

Психологическая поддержка в странах ЕС

Что касается психологической поддержки, то ее может получить каждый украинец за границей и в Украине, пострадавший от войны.

Количество стран, в которых уже доступна такая линия, постоянно расширяется. Сейчас она доступна в таких государствах:

Украина — +0 800 100 102; Чехия — +420 800 012 058; Польша — +48 800 088 141; Франция — +33 805 080 466; Португалия — +351 800 780 756; Швеция — +46 20 160 46 46; Ирландия — +353 1800 817 519; Италия — +39 800 939 092.

Горячая линия за границей работает ежедневно, принимает звонки украинцев, которые в этом нуждаются, с 10 до 20 часов. Стоимость звонка со всех операторов Украины и ЕС бесплатна.

Если твои родные, друзья, знакомые за границей и нужно передать им вещи, то читай о том, как отправить посылку за границу.

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