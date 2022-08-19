Получи помощь за границей бесплатно: контакты психологической поддержки и горячей линии

Война, вынужденная иммиграция в роли беженцев, новая среда, язык и культура — это тяжелый удар для каждого украинца за рубежом.
Порой трудно понять, как все работает в новой стране, какие правила пребывания, выезда. Хочется, чтобы кто-то объяснил на родном языке все бюрократические нюансы за границей.
Но трудности не только в этом. Часто украинцам трудно выдержать стресс от произошедшего в жизни переворота. Им нужна поддержка и помощь, нужно, чтобы их выслушали и помогли справиться с эмоциями.
Теперь у всех вынужденных переселенцев стран ЕС есть возможность получить правовую и психологическую помощь на родном языке.
Теперь у всех вынужденных переселенцев стран ЕС есть возможность получить правовую и психологическую помощь на родном языке.
Чтобы получить правовую помощь и разъяснение непонятных вопросов на украинском языке, звони по номеру горячей линии ЕС:
Что касается психологической поддержки, то ее может получить каждый украинец за границей и в Украине, пострадавший от войны.
Количество стран, в которых уже доступна такая линия, постоянно расширяется. Сейчас она доступна в таких государствах:
Горячая линия за границей работает ежедневно, принимает звонки украинцев, которые в этом нуждаются, с 10 до 20 часов. Стоимость звонка со всех операторов Украины и ЕС бесплатна.
Если твои родные, друзья, знакомые за границей и нужно передать им вещи, то читай о том, как отправить посылку за границу.
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