Чому сльозяться очі: розповідаємо про можливі причини

Очі “на мокрому місці” бувають з різних причин. Найчастіше — від прояву якихось емоцій: суму, розпачу, сміху чи щастя. Але якщо сльозотеча є частим явищем і не виникає від емоцій, а просто мимоволі, тоді слід шукати причину і не лінуватись сходити до офтальмолога. Детальніше про можливі причини, чому сльозяться очі, і що з цим робити — читай у нашому матеріалі.

Чому сльозяться очі

Основними функціями сліз є:

зволоження слизової очей і носової гортані;

антибактеріальна. До складу слізної рідини входить фермент лізоцим, здатний ефективно знищувати бактерії;

сльози забезпечують живлення рогівки, позбавленої кровоносних судин;

антистресова. Зі сльозами з організму виводяться гормони, виробленням яких організм відповідає на стресові ситуації.

Причина мимовільного сльозовиділення

Алергічна реакція. Однією з найпоширеніших причин сльозовиділення з очей є алергія на якийсь певний продукт або речовину. Потрапляння в око хімічної речовини або чужорідного тіла. Порушення відтоку слізної рідини. Якщо сльозовивідні шляхи звужені або перекриті, слізна рідина не зможе потрапити в носову порожнину, і накопичується в оці. Подібний стан може бути наслідком травми або хронічних захворювань носових ходів (хронічний риніт, хронічний синусит, носові поліпи, аденоїди). Застуда. Нерідко при застуді “тече” ніс. Але частим симптомом застуди також є сльозовиділення очей, викликане багаторазовим чханням. Синдром сухого ока. Стан, при якому очі недостатньо зволожені, називають синдромом сухого ока. Цей синдром з’являється, наприклад, через рідке моргання або недостатнє зволоження ока. Від цього захворювання найчастіше страждають люди, які довгі робочі години проводять за комп’ютером. Кон’юнктивіт. Причиною появи кон’юнктивіту може стати бактеріальна або вірусна інфекція. Вона поширюється при контакті з виділеннями з ока або носа інфікованої людини, і є дуже заразною. При кон’юнктивіті дуже важливо дотримуватися посилених заходів гігієни. Невідповідна корекція зору. Сльозовиділення з очей може бути викликане не тільки носінням брудних контактних лінз або занадто тривалим їх носінням, а й неправильно підібраними окулярами. Дефіцит калію і вітамінів групи B. Дефіцит цих речовин призводить до підвищеної стомлюваності, сонливості, світлобоязні та сльозотечі. Ячмінь. Ячмінь є інфекцією, в результаті якої на повіці утворюється гнійна шишечка. Внаслідок інфекції з’являється свербіж, почервоніння і припухлість ока. Перепад температур, мороз, гаряче сухе повітря. Яскраве світло. Очі можуть сльозитись за підвищеної чутливості до світла.

Що робити, коли сльозяться очі

Залежно від причини, що викликала сльозотечу, вибирається спосіб боротьби з нею.

Зараз також дивляться

У більшості випадків сльозотеча має тимчасовий характер і швидко минає, якщо усунути її причину. Але якщо ця проблема хвилює тебе постійно, потрібно звернутися по медичну допомогу.

Негайне звернення до лікаря при таких ситуаціях:

втрата чи порушення зору;

травма ока;

потрапляння в око хімічних речовин;

стороннє тіло в оці;

гнійні виділення з очей;

сильний набряк чи почервоніння ока;

сильний головний біль, що супроводжується сльозотечею.

Самостійна мінімальна допомога

Насамперед потрібно видалити подразник: захистити очі від вітру або сонця, зняти контактні лінзи, обережно вийняти вію, поміняти неякісну косметику. Після цього можна провести деякі заспокійливі заходи:

Зробити примочки з відвару ромашки, тмину чи календули. Якщо крім сльозотечі присутні набряки, можна приготувати маску з картоплі, розрізавши картоплю на кружечки та приклавши їх на 30-40 хвилин до очей. При перевтомі використовуй відвар, отриманий при варінні пшона. Відваром корисно промивати очі. Використовувати краплі, попередньо обов’язково проконсультувавшись з офтальмологом.

Профілактика сльозовиділення з очей

Уникати алергенів. Робити вологе прибирання. Очистити контактні лінзи. Захистись від сонця. Дотримуватись правил режиму роботи за комп’ютером, робити регулярні перерви, підтримувати оптимальну відстань і освітлення. Правильне збалансоване харчування. Правильний режим сну. Стресостійкість. Регулярні перевірки у лікаря-офтальмолога.

Важливо регулярно відвідувати офтальмолога для профілактичних оглядів та вчасної діагностики можливих захворювань очей.

Слідкуй за своїм здоров’ям, бережи очі й гострий зір тобі забезпечений. Нехай очі плачуть тільки від сміху і щастя.

А наш попередній матеріал допоможе тобі піклуватися про фізичне і ментальне здоров’я.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.