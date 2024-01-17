Чому сльозяться очі: розповідаємо про можливі причини

Очі “на мокрому місці” бувають з різних причин. Найчастіше — від прояву якихось емоцій: суму, розпачу, сміху чи щастя. Але якщо сльозотеча є частим явищем і не виникає від емоцій, а просто мимоволі, тоді слід шукати причину і не лінуватись сходити до офтальмолога. Детальніше про можливі причини, чому сльозяться очі, і що з цим робити — читай у нашому матеріалі.
Основними функціями сліз є:
Залежно від причини, що викликала сльозотечу, вибирається спосіб боротьби з нею.
У більшості випадків сльозотеча має тимчасовий характер і швидко минає, якщо усунути її причину. Але якщо ця проблема хвилює тебе постійно, потрібно звернутися по медичну допомогу.
Негайне звернення до лікаря при таких ситуаціях:
Негайне звернення до лікаря при таких ситуаціях:
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Насамперед потрібно видалити подразник: захистити очі від вітру або сонця, зняти контактні лінзи, обережно вийняти вію, поміняти неякісну косметику. Після цього можна провести деякі заспокійливі заходи:
Важливо регулярно відвідувати офтальмолога для профілактичних оглядів та вчасної діагностики можливих захворювань очей.
Важливо регулярно відвідувати офтальмолога для профілактичних оглядів та вчасної діагностики можливих захворювань очей.
Слідкуй за своїм здоров’ям, бережи очі й гострий зір тобі забезпечений. Нехай очі плачуть тільки від сміху і щастя.
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