Світу загрожує ще один вірус? Що таке томатний грип та яка існує профілактика

Світ ще не оговтався від пандемії Covid-19, як з’явилася мавпяча віспа, а тепер ще й томатний грип. Ця хвороба є рідкісною інфекцією, яка переважно вражає дітей до п’яти років, проте може проявитися і в дорослих.
Захворювання має вплив на здоров’я, хоча є безпечним для життя. Вперше його виявили на початку травня цього року в Індії. Станом на тепер у лікарнях країни виявили 82 випадки томатного грипу.
Симптоми цього захворювання схожі на коронавірус: лихоманка, ломота в тілі, проте з’являються висипання по всьому тілу. Експерти наголошують, що інфекція може бути різновидом ящуру — вірусного захворювання рук та поширеного інфекційного захворювання. Переважно воно трапляється у дітей до п’яти років або в дорослих зі слабким імунітетом.
Інші симптоми томатного грипу:
Особливість томатного грипу в тому, що це самовиліковне захворювання. Тому спеціальних ліків проти нього не існує. Вірус швидко передається, тому хворий(-а) має перебувати в ізоляції.
Для профілактики томатного вірусу дотримуйся універсальних порад: слідкуй за гігієною, проводь дезінфекцію свого простору, уникай контакту з хворими та не використовуй з ними одні предмети.
Раніше ми розповідали про ще одне захворювання. Дізнайся, що таке мавпяча віспа, її симптоми та лікування.
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