Україна

Коронавірус все не заспокоїться? Чи зросла кількість хворих та які вакцини доступні для українців

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 19 Серпня 2022, 22:30
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