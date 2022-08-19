Коронавірус все не заспокоїться? Чи зросла кількість хворих та які вакцини доступні для українців

Війна змусила українців забути про Covid-19, однак пандемія нікуди не зникла. На жаль, остаточно побороти вірус не вдасться ще довго, адже щоразу він модифікується у нові штами, тож треба бути напоготові.

Цього разу, майже за п’ять місяців затишшя, на Буковині, Волині й Прикарпатті почали фіксувати новий європейський штам Омікрону.

Через масові переселення людей вірус швидко поширюється. Лікарі стверджують, що він набагато заразніший ніж попередні штами. Тому прогнозовано вже у вересні на нас чекає нова хвиля, кількість хворих стрімко зросте.

Єдине, що заспокоює, так це втішна статистика від лікарів. Відповідно до неї, люди набагато легше переносять вірус. Цьому посприяла масова вакцинація минулого року.

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Щоб напевне вберегти себе від важкого перебігу Covid-19 та не ризикувати життям, українців вже зараз закликають робити третю, бустерну дозу.

Людям старше 60 років, з хронічними хворобами та ослабленим імунітетом за чотири місяці після першої бустерної дози радять зробити й другу.

Якщо через війну ти пропустив(-ла) термін для додаткової вакцинації, то в цьому немає нічого страшного, курс не будуть проводити заново, а одразу введуть третю дозу.

Вакцинуватися можуть усі охочі, навіть ті, хто не має декларації з сімейним лікарем. Просто прийди до свого сімейного лікаря, центру вакцинації чи кабінету щеплень.

Чи є вакцини?

Хоч державні закупівлі вакцини від Covid-19 припинили, та зараз в Україні є достатньо бустерних доз і їх завозитимуть ще, в рамках ініціативи COVAX.

Бустер радять робити вакцинами Pfizer або CoronaVac, дивлячись, чим робили перші щеплення. Обох вакцин в Україні достатньо.

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