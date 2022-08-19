Коронавирус все не успокоится? Выросло ли количество больных и какие вакцины доступны для украинцев

Война заставила всех украинцев забыть о Covid-19, однако пандемия никуда не исчезла. К сожалению, окончательно побороть вирус не удастся еще долго, ведь каждый раз он модифицируется в новые штаммы, поэтому нужно быть на чеку.

В этот раз, почти через пять месяцев затишья, на Буковине, Волыни и Прикарпатье начали фиксировать новый европейский штамм Омикрона.

Из-за массовых переселений людей вирус быстро распространяется. Врачи утверждают, что он гораздо заразнее предыдущих штаммов. Поэтому прогнозируемо уже в сентябре нас ждет новая волна, количество больных стремительно вырастет.

Единственное, что успокаивает, так это позитивная статистика от врачей. Согласно ей, люди гораздо легче переносят вирус. Этому поспособствовала массовая вакцинация в прошлом году.

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Чтобы наверняка уберечь себя от тяжелого течения Covid-19 и не рисковать жизнью, украинцев уже сейчас призывают делать третью бустерную дозу.

Людям старше 60 лет, с хроническими болезнями и ослабленным иммунитетом через четыре месяца после первой бустерной дозы советуют сделать и вторую.

Если из-за войны ты пропустил(-ла) срок для дополнительной вакцинации, то в этом нет ничего страшного, курс не будут проводить заново, а сразу введут третью дозу.

Вакцинироваться могут все желающие, даже не имеющие декларации с семейным врачом. Просто приди к своему семейному врачу, центр вакцинации или в кабинет прививок.

Есть ли вакцины?

Хотя государственные закупки вакцины от Covid-19 прекратили, сейчас в Украине достаточно бустерных доз и их будут завозить еще, в рамках инициативы COVAX.

Бустер советуют делать вакцинами Pfizer или CoronaVac, отталкиваясь от того, чем делали первые прививки. Обеих вакцин в Украине достаточно.

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