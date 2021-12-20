Ковідна міфологія — руйнуємо чутки разом з МОЗ

Люди за своєю натурою боязкі та довірливі. Не всі здатні критично мислити й аналізувати, тому вірять у різні чутки й теорії змови, нехтуючи раціональністю.

Саме тому щоразу, коли світ спіткає нова катастрофа чи виникає нова загроза, люди активно поширюють неперевірену інформацію та фейки.

Так сталося і з Covid-19. Чого тільки не почуєш за два роки пандемії про цю хворобу! Особливо — з появою вакцин.

Здавалося б, люди мають радіти, що ми маємо бодай маленький шанс захистити себе і позбутися цього вірусу. Та навколо вакцин утворилося ще більше чуток, змов і противників раціональності.

На своїй сторінці у Facebook Міністерство охорони здоров’я оприлюднило найпоширеніші чутки навколо коронавірусу та їх спростування.

Міф №1

Людям, які перехворіли на COVID-19, не потрібно вакцинуватися

У соціальних мережах активно ширяться відеоролики та новини, що люди, які перехворіли на COVID-19, можуть не вакцинуватися, адже вони мають високий рівень антитіл і вдруге не захворіють.

Це не так, захворіти знову може людина, яка й двічі перехворіла. Все залежить від організму та імунітету людини.

Факт

Наявність антитіл від COVID-19 свідчить про те, що людина перехворіла на цю хворобу.

Дослідження CDC показує, що невакциновані люди, які вже перехворіли на COVID-19, мають ймовірність повторного зараження у 2,34 раза вищу, ніж повністю вакциновані.

Міф №2:

“Всесвітній уряд” підготував “таємну” пандемічну угоду та нові епідемії

Найпоширеніший міф, який викликає сміх — улюблені теорії змови.

Знову ж таки, у соціальних мережах масово поширюється двогодинне дезінформаційне відео, сповнене конспірології та теорій змови про коронавірус і “закулісне керування світом”.

Соціальні мережі нині — і порятунок, і зло водночас.

Факт

Ніякої “секретної пандемічної угоди” не існує — це теорія змови, не підкріплена фактами.

Міф №3

Білл Гейтс стоїть за появою штаму Омікрон в Африці.

У хід ідуть улюблені соціальні мережі. Усі фейки поширюються через них, адже в достовірних і перевірених джерелах інформації ти не знайдеш такої маячні.

Філантропа Білла Гейтса звинувачують у “створенні” нового штаму коронавірусу Омікрон в Африці “шляхом вакцинації” проти COVID-19.

Факт

Вакцинація проти COVID-19 не є причиною мутації вірусів.

А щодо Гейтса, то прихильники теорій змови ширять інтернетом відео, де він виступає на форумі Bloomberg New Economy.

Там він розмірковує про небезпеку антивакцинаторського руху та про величезну кількість конспірології, що виникла навколо його персони й вакцин проти COVID-19.

Міф №4

У чоловіків, яких вакцинували від COVID-19, виявили мертві сперматозоїди.

Чого тільки не вигадають люди, щоб залякати інших. Іноді сидиш і гадаєш як можна було до такого додуматися?

У мережі поширюється інформація про те, що після вакцинації від COVID-19 у чоловіків було виявлено мертві сперматозоїди. Пояснюється це тим, що нібито спайковий білок із вакцин здатний прикріплюватися до поверхні сперми.

Він нібито може знищити сперму, змінити її ДНК.

​​Факт

Наразі немає доказів того, що вакцини від COVID-19 провокують проблеми з фертильністю у чоловіків або впливають на зміну будь-якого параметра сперми.

А дослідження, на яке нібито посилаються антивакцинатори, — це дослідження про вплив вірусу SARS-CoV-2 на чоловіче репродуктивне здоров’я.

Міф №5

Медсестра зі Словенії викрила змову, що стоїть за вакцинацією від COVID-19.

Це, напевно, найцікавіший та найпродуманіший фейк.

Поширюють інформацію про те, що у Словенії “всі політики та магнати” замість вакцини від коронавірусу нібито отримали плацебо.

Про це, за словами користувачів, повідомила старша медсестра Університетського медичного клінічного центру в Любляні.

За її словами, цифра 1 на флаконі з вакциною та в COVID-сертифікаті європейського зразка означає, що людина отримала плацебо — фізіологічний розчин замість справжнього препарату.

Цифра 2 — класичний флакон з РНК.

Цифра 3 — стрижень РНК, який містить ген онкології, пов’язаний з аденовірусом, що сприяє розвитку раку.

Факт

Цифрові позначення у COVID-сертифікатах Євросоюзу є номером версії цього електронного документа.

Число 01 обов’язково наявне у всіх цифрових COVID-сертифікатах європейського зразка.

Крім того, жінка, яка викриває “змову”, не є медсестрою Університетського медичного клінічного центру в Любляні й ніколи там не працювала.

Людям треба навчитися критично мислити та аналізувати всю інформацію, яку вони отримують. Відкидати інфосміття і завжди перевіряти інформацію в достовірних джерелах.

Бережи себе і своє здоров’я! Радимо тобі дізнатися про бустерну дозу вакцини та навіщо її робити.