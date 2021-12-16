Додаткова і бустерна дози вакцини від Covid-19: у чому різниця — пояснює лікар-імунолог

В Україні дозволили застосування третьої (додаткової) дози вакцини від коронавірусу, але щеплюватимуть нею не всіх.

Для кого вона призначена та чим відрізняється від бустерної, розповів Фактам. Здоров’я лікар-імунолог Федір Лапій.

Кому потрібна додаткова доза вакцини?

За словами фахівця, наразі лікарі чекають на наказ МОЗ про впровадження додаткової дози проти Covid-19 для груп ризику: людей, які мають проблему з імунітетом і потребують додаткової дози до основної схеми вакцинації, щоб отримати міцніший імунітет проти коронавірусу.

Так, додаткова доза вакцини рекомендується людям, які:

отримують гормональну терапію;

онкохворі;

перенесли трансплантацію органів;

ВІЛ-інфіковані;

страждають на серйозні важкі захворювання.

Схема застосування додаткової дози будь-якої вакцини передбачає введення препарату щонайменше через 28 днів після другого уколу основної схеми вакцинації.

Для вакцин Astra Zeneca, Coronavac, Pfizer, Moderna це буде третій укол.

укол. Для вакцини Johnson & Johnson — другий.

Щодо бустерної дози, яку ще називають ревакцинацією, імунолог зазначає:

Її розглядають як засіб для відновлення захисту, який з часом може стати слабшим. Зазвичай бустерну дозу вводять через шість місяців від основної схеми.

Перші вакциновані українці пройшли повний курс щеплення десь у середині травня. Отже, вже час говорити про бустерну дозу для них.

Однак поки в Україні не можуть запровадити бустерну дозу через низький показник вакцинації. Він має дорівнювати щонайменше 40% щеплених, щоб надати право зробити це.

Нині не імунізовано велику кількість людей з груп ризику, а саме: тих, хто має супутні хронічні захворювання та вік від 60 років.

Ми вже майже наблизилися до того, щоб усі, хто бажає отримати бустерну вакцину, змогли це зробити, — говорить фахівець. — Здається, близько 38% українців уже пройшли повний курс вакцинації.

Чи потрібно буде вакцинуватися кожні півроку?

Федір Лапій говорить, наразі даних, які свідчать про необхідність вакцинації кожні півроку, немає.

Але зараз необхідно підсилити захист, який за півроку став слабшим. Саме для цього й була запроваджена бустерна доза, — зауважує він.

Тобто це як із вакцинацією проти правця і дифтерії. Хто робить це щеплення вперше в житті, мусить отримати ревакцинацію через місяць після першого щеплення, потім — через 6-9 місяців після другого, а надалі — через кожні десять років.

Так і з Covid-19. Передбачалося що, можливо, буде необхідна ревакцинація, — додає лікар-імунолог.

Чи потрібно буде щепитися раз на рік, як від грипу?

Фахівець зазначає, даних про це також немає, але, на жаль, є поширення варіанту Омікрон.

Цей штам має мутації у тому компоненті вірусу, який відповідає за прикріплення його до клітин організму та до якого розвивається імунна відповідь завдяки вакцині.

Втім, уже перші результати досліджень, які надходять з Південної Африки, свідчать, що наявні у світі вакцини проти Covid-19 захищають від тяжкого перебігу хвороби після зараження штамом Омікрон.

Уже також є попередні лабораторні дані, що шляхом ревакцинації можна досягти захисту від варіанту Омікрон, — запевняє Федір Лапій.

Стосовно препаратів, якими робитимуть бустерне щеплення від Covid-19, медики розглядають можливість застосування вакцини іншого виробника або навіть іншої платформи.

А початок запровадження бустерної дози вакцини фахівці пророкують не раніше ніж на середину січня. Адже за тиждень починаються різдвяні та новорічні свята, під час яких люди навряд чи підуть масово вакцинуватися.

Щоб дізнатися більше про постковідний синдром та ускладнення, які викликає хвороба, радимо почитати про реабілітацію після Covid-19: кому потрібна, куди звертатися, що лікувати — пояснюють медики.