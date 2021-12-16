Дополнительная и бустерная дозы вакцины от Covid-19: в чем разница — объясняет врач-иммунолог

В Украине разрешили применение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса, но прививать ею будут не всех.

Для кого она предназначена и чем отличается от бустерной, рассказал Фактам. Здоров’я врач-иммунолог Федор Лапий.

Кому необходима дополнительная доза вакцины?

По словам специалиста, сейчас врачи ожидают приказа Минздрава о внедрении дополнительной дозы против Covid-19 для групп риска: людей, имеющих проблему с иммунитетом и нуждающихся в дополнительной дозе к основной схеме вакцинации, чтобы получить более крепкий иммунитет против коронавируса.

Так, дополнительная доза вакцины рекомендуется людям, которые:

получают гормональную терапию;

онкобольные;

перенесли трансплантацию органов;

ВИЧ-инфицированные;

страдают серьезными тяжелыми заболеваниями.

Схема применения дополнительной дозы любой вакцины предусматривает введение препарата по меньшей мере через 28 дней после второго укола основной схемы вакцинации.

Для вакцин Astra Zeneca, Coronavac, Pfizer, Moderna это будет третий укол.

укол. Для вакцины Johnson & Johnson — второй.

Относительно бустерной дозы, которую еще называют ревакцинацией, иммунолог отмечает:

Ее рассматривают как средство восстановления защиты, которая со временем может ослабнуть. Обычно бустерную дозу вводят спустя шесть месяцев после основной схемы.

Первые вакцинированные украинцы прошли полный курс вакцинации где-то в середине мая. Значит, пора говорить о бустерной дозе для них.

Однако пока в Украине не могут ввести бустерную дозу из-за низкого показателя вакцинации. Он должен быть равен не менее 40% привитых, чтобы предоставить право сделать это.

Сейчас не иммунизировано большое количество людей из групп риска, а именно тех, кто имеет сопутствующие хронические заболевания и возраст от 60 лет.

Мы уже почти приблизились к тому, чтобы все желающие получить бустерную вакцину смогли это сделать, — говорит специалист. — Приблизительно около 38% украинцев уже прошли полный курс вакцинации.

Нужно ли будет вакцинироваться каждые полгода?

Федор Лапий говорит, пока данных, свидетельствующих о необходимости вакцинации каждые полгода, нет.

Но сейчас необходимо усилить защиту, которая за полгода стала слабее. Именно для этого и введели бустерную дозу, — отмечает он.

Это как с вакцинацией от столбняка и дифтерии. Кто делает эту прививку впервые в жизни, должен получить ревакцинацию через месяц после первой прививки, затем — через 6-9 месяцев после второй, а в дальнейшем — через каждые 10 лет.

Так и с Covid-19. Предполагалось, что, возможно, будет необходима ревакцинация, — добавляет врач-иммунолог.

Нужно ли будет прививаться раз в год, как от гриппа?

Специалист отмечает, что данных об этом тоже нет, но, к сожалению, есть распространение варианта Омикрон.

Этот штамм имеет мутации в компоненте вируса, отвечающем за прикрепление его к клеткам организма и к которому развивается иммунный ответ благодаря вакцине.

Однако уже первые результаты, поступающие из Южной Африки, свидетельствуют, что имеющиеся в мире вакцины от Covid-19 защищают от тяжелого течения болезни после заражения штаммом Омикрон.

Уже есть предварительные лабораторные данные, что за счет ревакцинации можно достичь защиты от варианта Омикрон, — уверяет Федор Лапий.

Относительно препаратов, которыми будут делать бустерную прививку от Covid-19, медики рассматривают возможность применения вакцины другого производителя или даже другой платформы.

А начало введения бустерной дозы вакцины специалисты предрекают не ранее, чем в середине января. Ведь через неделю начинаются рождественские и новогодние праздники, во время которых люди вряд ли массово будут вакцинироваться.

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