Ковидная мифология — разрушаем фейки вместе с Минздравом

Люди по своей натуре робки и доверчивы. Не все способны критически мыслить и анализировать, поэтому верят в разные слухи и теории заговора, пренебрегая рациональностью.

Именно поэтому всякий раз, когда мир постигнет новая катастрофа или возникает новая угроза, люди активно распространяют непроверенную информацию и фейки.

Так случилось и с Covid-19. Чего только не услышишь через два года пандемии об этой болезни! Особенно — с появлением вакцин.

Казалось бы, люди должны радоваться, что у нас есть хотя бы небольшой шанс защитить себя и избавиться от этого вируса. Но вокруг вакцины образовалось еще больше слухов, заговоров и противников рациональности.

На своей странице в Facebook Министерство здравоохранения обнародовало самые распространенные слухи вокруг коронавируса и их опровержение.

Миф №1

Людям, переболевшим COVID-19, не нужно вакцинироваться

В социальных сетях активно распространяются видеоролики и новости, что люди, переболевшие COVID-19, могут не вакцинироваться, ведь у них высокий уровень антител и они вторично не заболевают.

Это не так, заболеть снова может человек, и дважды переболевший. Все зависит от организма и иммунитета человека.

Факт

Наличие антител от COVID-19 свидетельствует о том, что человек переболел этой болезнью.

Исследование CDC показывает, что невакцинированные люди, уже переболевшие COVID-19, имеют вероятность повторного заражения в 2,34 раза выше, чем полностью вакцинированные.

Миф №2

“Всемирное правительство” подготовило “тайное” пандемическое соглашение и новые эпидемии

Самый распространенный миф, вызывающий смех, — любимые теории заговора.

Опять же, в социальных сетях массово распространяется двухчасовое дезинформационное видео, полное конспирологии и теорий заговора о коронавирусе и “закулисном руководстве миром”.

Социальные сети в наше время — и спасение, и зло одновременно.

Факт

Никакой “секретной пандемической сделки” не существует — это теория заговора, не подкрепленная фактами.

Миф №3

Билл Гейтс стоит за появлением штамма Омикрон в Африке

В ход вступают любимые социальные сети. Все фейки распространяются через них, ведь в достоверных и проверенных источниках информации ты не найдешь такого бреда.

Филантропа Билла Гейтса обвиняют в “создании” нового штамма коронавируса Омикрон в Африке “путем вакцинации” против COVID-19.

Факт

Вакцинация против COVID-19 не является причиной мутации вирусов.

А что касается Гейтса, то сторонники теорий заговора распространяют по интернету видео, где он выступает на форуме Bloomberg New Economy.

Там он рассуждает об опасности антивакцинаторского движения и об огромном количестве конспирологии, возникшей вокруг его персоны и вакцин против COVID-19.

Миф №4

У мужчин, которых вакцинировали от COVID-19, обнаружили мертвые сперматозоиды.

Чего только не придумают люди, чтобы запугать других. Иногда сидишь и думаешь: как можно было до такого додуматься?

В сети распространяется информация о том, что после вакцинации от COVID-19 у мужчин были обнаружены мертвые сперматозоиды. Объясняется это тем, что якобы спаечный белок из вакцин способен прикрепляться к поверхности спермы.

Он может уничтожить сперму, изменить ее ДНК.

​Факт

Пока нет доказательств того, что вакцины от COVID-19 провоцируют проблемы с фертильностью у мужчин или влияют на изменение любого параметра спермы.

А исследование, на которое якобы ссылаются антивакцинаторы, — это исследование о влиянии вируса SARS-CoV-2 на мужское репродуктивное здоровье.

Миф №5

Медсестра из Словении разоблачила заговор, стоящий за вакцинацией от COVID-19

Это, наверное, самый интересный и продуманный фейк.

Распространяют информацию о том, что в Словении все политики и магнаты вместо вакцины от коронавируса якобы получили плацебо.

Об этом, по словам пользователей, сообщила старшая медсестра Университетского медицинского клинического центра в Любляне.

По ее словам, цифра 1 на флаконе с вакциной и в COVID-сертификате европейского образца означает, что человек получил плацебо — физраствор вместо настоящего препарата.

Цифра 2 — классический флакон из РНК.

Цифра 3 — стержень РНК, содержащий ген онкологии, связанный с аденовирусом, способствующий развитию рака.

Факт

Цифровые обозначения в COVID-сертификатах ЕС являются номером версии этого электронного документа.

Число 01 обязательно есть во всех цифровых COVID-сертификатах европейского образца.

Кроме того, женщина, разоблачающая “заговор”, не является медсестрой Университетского медицинского клинического центра в Любляне и никогда там не работала.

Людям нужно научиться критически мыслить и анализировать всю информацию, которую они получают. Отбрасывать инфомусор и всегда проверять информацию в достоверных источниках.

Береги себя и свое здоровье! Советуем тебе узнать о бустерной дозе вакцины и зачем ее делать.