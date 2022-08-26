Миру грозит еще один вирус? Что такое томатный грипп и какая существует профилактика

Мир еще не оправился от пандемии Covid-19, как появилась обезьянья оспа, а теперь еще и томатный грипп. Эта болезнь представляет собой редкую инфекцию, которая в основном поражает детей до пяти лет, однако может проявиться и у взрослых.

Заболевание оказывает сильное влияние на здоровье, хотя является безопасным для жизни. Впервые оно было обнаружено в начале мая этого года в Индии. Уже сегодня в больницах страны наблюдается 82 случая томатного гриппа.

Симптомы томатного гриппа

Симптомы этого заболевания схожи с коронавирусом: лихорадка, ломота в теле, однако появляется сыпь по всему телу. Эксперты отмечают, что данная инфекция может быть разновидностью ящура — ​​вирусного заболевания рук и распространенного инфекционного заболевания. Главным образом оно встречается у детей до пяти лет или у взрослых со слабым иммунитетом.

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Другие симптомы томатного гриппа:

красные и болезненные волдыри;

утомляемость;

тошнота и рвота;

диарея;

обезвоживание;

отек суставов.

Лечение томатного гриппа

Особенность томатного гриппа в том, что это самоизлечимое заболевание. Поэтому специального лекарства от него не существует. Вирус быстро передается, поэтому больной должен находиться в изоляции.

Профилактика томатного гриппа

Для профилактики томатного вируса соблюдай универсальные советы: следи за гигиеной, дезинфицируй свое пространство, избегай контакта с больными и не используй с ними одни принадлежности.

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