Резко стало болеть горло? Рассказываем об ангине: первые симптомы, лечение и профилактика

“У меня болит горло и высокая температура” — симптомы, знакомые каждому человеку. Так начинается множество болезней. Одна из них – ангина. Неприятная болезнь может застать врасплох, но на начальных стадиях ее лечение проходит быстро и легко.

Читай, какие бывают типы тонзиллита и как определить недуг по внешним симптомам.

Что такое ангина

Ангина или острый тонзиллит – это острое инфекционное заболевание, возникающее вследствие заражения миндалин бактериями, вирусами или грибками.

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Типы ангины

Существует 3 типа тонзиллита:

Острый. Болезнь обычно длится 3-5 дней, но может затянуться и до 2-х недель. Рецидивирующий. Болезнь встречается несколько раз в году. Хронический. Основным симптомом этого типа ангины является продолжительное воспаление миндалин.

Симптомы

Наиболее распространенными симптомами ангины являются:

Красные, набухшие миндалины.

Белый или желтый налет на миндалинах.

Пятна на миндалинах.

Боль в горле.

Усложненное глотание.

Высокая температура.

Лихорадка.

Увеличены лимфатические узлы на шее.

Неприятный запах рта.

Головная боль.

У маленьких детей, которые не могут описать, что они чувствуют, симптомы тонзиллита могут включать:

Слюнотечение из-за затрудненного осложненного глотания.

Боль в животе.

Расстройство желудка.

Необычная суетливость.

Лечение

Чаще всего ангину нужно лечить симптоматически. Однако для более точного установления диагноза и последующего лечения, необходимо обратиться к семейному врачу или терапевту.

Используй локальные антисептики от боли в горле. Например, спреи, аэрозоли, леденцы, пилюли.

При температуре выше 38 градусов можно использовать жаропонижающие препараты.

Регулярно полощи горло.

Много отдыхай.

Пей теплую жидкость, чтобы облегчить боль в горле.

Ешь мягкие продукты.

Не забывай о кварцевании помещения.

Профилактика ангины

Полностью предотвратить болезнь невозможно, но соблюдение нескольких правил сможет уменьшить риск заражения.

Часто мой руки, особенно перед тем, как касаться носа или рта. Избегай употребления пищи и напитков из одной посуды с больным человеком. Регулярно меняй зубную щетку.

Осенне-зимний период – это время обострения респираторных болезней, поэтому не забывай следить за своим здоровьем и близкими. Читай, что такое томатный грипп и как от него уберечься.