Резко стало болеть горло? Рассказываем об ангине: первые симптомы, лечение и профилактика

“У меня болит горло и высокая температура” — симптомы, знакомые каждому человеку. Так начинается множество болезней. Одна из них – ангина. Неприятная болезнь может застать врасплох, но на начальных стадиях ее лечение проходит быстро и легко.
Читай, какие бывают типы тонзиллита и как определить недуг по внешним симптомам.
Ангина или острый тонзиллит – это острое инфекционное заболевание, возникающее вследствие заражения миндалин бактериями, вирусами или грибками.
Существует 3 типа тонзиллита:
Острый. Болезнь обычно длится 3-5 дней, но может затянуться и до 2-х недель.
Рецидивирующий. Болезнь встречается несколько раз в году.
Хронический. Основным симптомом этого типа ангины является продолжительное воспаление миндалин.
Наиболее распространенными симптомами ангины являются:
У маленьких детей, которые не могут описать, что они чувствуют, симптомы тонзиллита могут включать:
Чаще всего ангину нужно лечить симптоматически. Однако для более точного установления диагноза и последующего лечения, необходимо обратиться к семейному врачу или терапевту.
Полностью предотвратить болезнь невозможно, но соблюдение нескольких правил сможет уменьшить риск заражения.
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