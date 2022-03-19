Увидеть Чернобаевку и умереть: Арестович о том, как ВСУ в шестой раз разбили российские войска

Идут 24 сутки с начала активной фазы борьбы украинцев за свою свободу. Алексей Арестович продолжает радовать хорошими новостями, порой удивляющими своей комичностью.
Кто-то мог бы удивиться, но это случилось в шестой раз:
ВСУ снова разбили десант врага, который пытался высадиться в районе аэропорта в Чернобаевке.
ВСУ снова разбили десант врага, который пытался высадиться в районе аэропорта в Чернобаевке.
Поэтому в известной цитате уже смело можно заменить Париж на Чернобаевку. Не зря все российские военные, которые ее увидели, так быстро умирают.
Воздушные силы ВСУ снова успешно выполняли свои задачи и в течение суток уничтожили 12 воздушных целей.
В общей сложности отметку в 100 потерянных оккупационными войсками летательных аппаратов в эквиваленте вертолетов уже удалось пересечь. Что касается уничтоженных самолетов, то сегодня они тоже достигнут нового рекорда.
Также наши войска на протяжении суток нанесли мощные удары по противнику и уничтожили несколько тыловых колонн в Сумской и Николаевской областях.
Военно-политическое руководство продолжает контролировать обстановку в Украине. В течение суток существенных изменений в положении вражеских войск не произошло. Идут тактические бои местного значения.
Основные силы враг разместил в направлении Изюма, Волновахи, Мариуполя, Херсона, Николаева.
Основные силы враг разместил в направлении Изюма, Волновахи, Мариуполя, Херсона, Николаева.
По предварительным данным, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ. Именно это подразделение отвечало за создание первого и второго АК, или так называемых милиций в зоне ОРДЛО.
Эта армия несла основную ответственность за события на Донбассе в течение предыдущих восьми лет, а теперь получила по заслугам сполна.
Отдельная благодарность защитникам Мариуполя. Это морская пехота Украины, подразделения Национальной полиции и отдельный полк специального назначения Азов.
Отдельная благодарность защитникам Мариуполя. Это морская пехота Украины, подразделения Национальной полиции и отдельный полк специального назначения Азов.
Они все вместе демонстрируют исключительное мужество и профессионализм, защищая этот 400-тысячный город. Они закрывают своими телами местных жителей.
Их мужество, достоинство, героизм и исключительный профессионализм позволяют руководству решать проблему Мариуполя на самом высоком международном уровне.
Каждая минута, которую вы выиграли, спасает местных жителей.
Каждая минута, которую вы выиграли, спасает местных жителей.
Руководство Украины специально работает для освобождения и спасения Мариуполя. Задействованы все возможные и невозможные международные механизмы.
Напомним, ранее мы рассказывали историю бойца Грома, безжалостно истребляющего врагов “огнем и мечом”.