Идут 24 сутки с начала активной фазы борьбы украинцев за свою свободу. Алексей Арестович продолжает радовать хорошими новостями, порой удивляющими своей комичностью.

Кто-то мог бы удивиться, но это случилось в шестой раз:

ВСУ снова разбили десант врага, который пытался высадиться в районе аэропорта в Чернобаевке.

Поэтому в известной цитате уже смело можно заменить Париж на Чернобаевку. Не зря все российские военные, которые ее увидели, так быстро умирают.

Воздушные силы ВСУ снова успешно выполняли свои задачи и в течение суток уничтожили 12 воздушных целей.

В общей сложности отметку в 100 потерянных оккупационными войсками летательных аппаратов в эквиваленте вертолетов уже удалось пересечь. Что касается уничтоженных самолетов, то сегодня они тоже достигнут нового рекорда.

Также наши войска на протяжении суток нанесли мощные удары по противнику и уничтожили несколько тыловых колонн в Сумской и Николаевской областях.

Военно-политическое руководство продолжает контролировать обстановку в Украине. В течение суток существенных изменений в положении вражеских войск не произошло. Идут тактические бои местного значения.

Основные силы враг разместил в направлении Изюма, Волновахи, Мариуполя, Херсона, Николаева.

Расплата за действия оккупантов в ОРДЛО

По предварительным данным, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ. Именно это подразделение отвечало за создание первого и второго АК, или так называемых милиций в зоне ОРДЛО.

Эта армия несла основную ответственность за события на Донбассе в течение предыдущих восьми лет, а теперь получила по заслугам сполна.

Благодарность защитникам Мариуполя и работа над деблокадой города

Отдельная благодарность защитникам Мариуполя. Это морская пехота Украины, подразделения Национальной полиции и отдельный полк специального назначения Азов.

Они все вместе демонстрируют исключительное мужество и профессионализм, защищая этот 400-тысячный город. Они закрывают своими телами местных жителей.

Их мужество, достоинство, героизм и исключительный профессионализм позволяют руководству решать проблему Мариуполя на самом высоком международном уровне.

Каждая минута, которую вы выиграли, спасает местных жителей.

Руководство Украины специально работает для освобождения и спасения Мариуполя. Задействованы все возможные и невозможные международные механизмы.

Напомним, ранее мы рассказывали историю бойца Грома, безжалостно истребляющего врагов “огнем и мечом”.