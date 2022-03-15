Продуктові магазини, аптеки та АЗС у Києві: як зараз працює інфраструктура першої необхідності

На третьому тижні війни столичні продуктові магазини, аптеки та АЗС почали працювати жвавіше.

У супермракетах нині аншлаги, бо порожні полиці нарешті замінив бодай якийсь вибір товарів.

Чого не скажеш про аптеки та заправки, туди щодня стабільно шикують довгі черги.

А ще й потрібно встигнути запастися необхідними ліками до початку подовженої комендантської години.

Навіть щоденні ракетні атаки по столиці не зможуть відбити потребу купити харчі або ліки. А тому кияни щоразу підлаштовуються до законів воєнного часу.

У великих та маленьких магазинчиках та супермаркетах харчів удосталь. На полицях – і молоко, і хліб, і яйця, і навіть цукерки.

На спиртне — табу.

Купують навіть книги — Божественну комедію, літературу про Гітлера та Сталіна.

Волонтери кажуть, місток між мирним і воєнним життям зберігати просто необхідно.