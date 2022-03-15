Продуктові магазини, аптеки та АЗС у Києві: як зараз працює інфраструктура першої необхідності

На третьому тижні війни столичні продуктові магазини, аптеки та АЗС почали працювати жвавіше.
У супермракетах нині аншлаги, бо порожні полиці нарешті замінив бодай якийсь вибір товарів.
Чого не скажеш про аптеки та заправки, туди щодня стабільно шикують довгі черги.
Чого не скажеш про аптеки та заправки, туди щодня стабільно шикують довгі черги.
А ще й потрібно встигнути запастися необхідними ліками до початку подовженої комендантської години.
Навіть щоденні ракетні атаки по столиці не зможуть відбити потребу купити харчі або ліки. А тому кияни щоразу підлаштовуються до законів воєнного часу.
У великих та маленьких магазинчиках та супермаркетах харчів удосталь. На полицях – і молоко, і хліб, і яйця, і навіть цукерки.
На спиртне — табу.
Купують навіть книги — Божественну комедію, літературу про Гітлера та Сталіна.
Волонтери кажуть, місток між мирним і воєнним життям зберігати просто необхідно.