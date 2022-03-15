Продуктовые магазины, аптеки и АЗС в Киеве: как сейчас работает инфраструктура первой необходимости

На третьей неделе войны столичные продуктовые магазины, аптеки и АЗС начали работать живее.

В супермаркетах сейчас аншлаги, потому что пустые полки наконец-то заменил хоть какой-то выбор товаров.

Чего не скажешь об аптеках и заправках, туда каждый день стабильно стоят длинные очереди.

А еще и нужно успеть запастись необходимыми лекарствами до начала удлиненного комендантского часа.

Даже ежедневные ракетные атаки по столице не смогут отбить необходимость купить продукты или лекарства. Поэтому киевляне каждый раз подстраиваются к законам военного времени.

В больших и маленьких магазинчиках и супермаркетах пищи достаточно. На полках – и молоко, и хлеб, и яйца, и даже конфеты.

На спиртное – табу.

Покупают даже книги – Божественную комедию, литературу о Гитлере и Сталине.

Волонтеры говорят, что мостик между мирной и военной жизнью хранить просто необходимо.