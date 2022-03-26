Более 500 бомбоубежищ уже с Wi-Fi: как провайдеры снабжают киевлян интернетом

У столиці вже понад 500 бомбосховищ облаштували мережею безкоштовного Wi-Fi.

Низка київських інтернет-компаній під час війни безкоштовно встановлює обладнання та під’єднує укриття до Wi-Fi. Ремонтні бригади протягом робочого дня проводять інтернет до десятків бомбосховищ по всій столиці.

До місцевого проекту долучилося 23 провайдери.

Вільний доступ до інтернету дозволить школярам навчатися в онлайн-школі, а їхнім батькам, якщо вони працюють дистанційно, виконувати свою роботу, не виходячи з укриття.

Бомбосховищем для киян слугують і станції метрополітену. Усі вони мають доступ до інтернету завдяки мобільній мережі та Wi-Fi.

Це допомагає людям отримувати оперативні новини та навіть дистанційно працювати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як телеведучий Андрій Шабанов запустив волонтерську ініціативу Ти не один. Її фокусним спрямуванням стало забезпечення Киян необхідними ліками.