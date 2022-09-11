Їжа та рецепти

Осінній режим харчування — ON. Нутриціологиня розповіла, як підготувати організм до холодної пори

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Вересня 2022, 15:00
Осіннє харчування: продукти, які збагачені вітамінами
Фото: Pexels

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Осінній режим харчування — ON. Нутриціологиня розповіла, як підготувати організм до холодної пори

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