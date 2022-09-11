Осінній режим харчування — ON. Нутриціологиня розповіла, як підготувати організм до холодної пори

Осінь стрімко увірвалася в наше життя цьогоріч. Після спекотних літніх променів ми отримали холод, дощі та пориви вітру. Хоча попереду на нас чекає ще бабине літо, треба готувати свій організм до осінньої пори.

Нутриціологиня Анастасія Голобородько поділилася порадами, як підтримувати організм восени. Вона радить робити акцент на харчуванні, адже продукти мають багато вітамінів, а осінь — ще родючий сезон.

Фрукти

Цієї пори року свої плоди дають багато фруктів, зокрема, виноград. Проте експертка радить не переїдати його та зберігати нормальний рівень цукру в організмі.

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— Фрукт — гарний десерт після їжі, якщо ви здорові, а тіло вже отримало нормальну порцію інших інгредієнтів, — наголосила Голобородько.

Вітамін D

Сонця стає значно менше, тож треба інакше підтримувати дозу вітаміну D в організмі. Експертка радить частіше ходити на прогулянки, їсти печінку тріски та яйця. Адже жовток містить вітамін D, тому треба споживати його рідким — пашот, в яєчні, “в мішечок” тощо.

Цей вітамін є у сардинах, скумбрії, тунці, а також в грибах — шиїтаке, лісових, найменше — у вирощених штучно.

Прянощі

— Чим прохолодніше, тим більше підключаємо стимулювальних прянощів, — каже Голобородько.

Вона радить звернути увагу на кмин, насіння кропу, гірчицю, імбир, корицю, кардамон, фенхель, лавр.

А з локальних українських продуктів обирати листову зелень, капусту, гарбуз, батат, гриби, бобові.

До речі, у нашій графіці ти можеш подивитися актуальні ціни на сезонні овочі та фрукти в Україні.

Гарбуз — солодкий та містить багато вітамінів, а для господині це просто знахідка, адже може слугувати за окрему страву. Раніше ми розповідали п’ять способів, як запекти гарбуз.

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