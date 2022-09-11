Осенний режим питания — ON. Нутрициолог рассказала, как подготовить организм к холодной поре

Осень стремительно ворвалась в нашу жизнь в этом году. После теплых летних лучей мы получили холод, дожди и порывы ветра. Хотя впереди нас еще ждет бабье лето, нужно готовить свой организм к осенней поре.

Нутрициолог Анастасия Голобородько поделились советами, как поддерживать организм осенью. Она советует делать акцент на питании, ведь в продуктах содержится много витаминов, а осень — еще плодородный сезон.

Фрукты

В это время года свои плоды дают много фруктов, в частности, виноград. Однако эксперт советует есть его в меру и сохранять нормальный уровень сахара в организме.

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— Фрукты — хороший десерт после еды, если вы здоровы и тело уже получило нормальную порцию других ингредиентов, — рассказывает Голобородько.

Витамин D

Солнца становится значительно меньше, поэтому нужно по-другому поддерживать дозу витамина D в организме. Эксперт советует чаще ходить на прогулки, есть печень трески и яйца. Ведь желток содержит витамин D, поэтому нужно употреблять его жидким — пашот, в яичнице, вареное всмятку и т.д.

Этот витамин есть в сардинах, скумбрии, тунце, а также в грибах — шиитаке, лесных, меньше всего — в выращенных искусственно.

Пряности

— Чем прохладнее, тем больше подключаем стимулирующие пряности, — советует Голобородько.

Она предлагает обратить внимание на тмин, семена укропа, горчицу, имбирь, корицу, кардамон, фенхель, лавр.

А из наших локальных продуктов выбирать листовую зелень, капусту, тыкву, батат, грибы, бобовые.

Кстати, в нашей графике ты сможешь посмотреть актуальные цены на сезонные овощи и фрукты в Украине.

Тыква — сладкая и содержит много витаминов, а для хозяйки это просто находка, ведь она может служить отдельным блюдом. Раньше мы рассказывали про пять способов, как запечь тыкву.

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