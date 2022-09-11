Еда и рецепты

Осенний режим питания — ON. Нутрициолог рассказала, как подготовить организм к холодной поре

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 сентября 2022, 15:00
Осіннє харчування: продукти, які збагачені вітамінами
Фото: Pexels

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