Тыквенная мания! Рецепт вкусной осенней пасты с беконом

Осенью тыквы много не бывает! Кроме выпечки, можно готовить из нее разные блюда. Сегодня мы расскажем о пасте с тыквой и беконом. Рецептом поделилась шеф-повар Валя Саенко.

По ее словам тыква и бекон — удачное сочетание. Но если кому-то бекон не нравится, можно взять хамон.

Рецепт пасты с тыквой и беконом

Ингредиенты:

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паста — 180 г

пюре из тыквы — 200 г

сливки — 50 г

хамон — 100 г (или бекон)

чеснок — 2 зубчика

шпинат — 1 горсть

соль, перец

пармезан

Приготовление пасты с тыквой и беконом

Пасту нужно отварить по инструкции, указанной на упаковке, но уменьшить время на 2 минуты. Заранее нужно подготовить тыкву — запечь в духовке. Далее взбить её в блендере со сливками.

На сковороде обжарить мелко нарезанный чеснок. Добавить хамон и жарить до корочки. Если используешь бекон, надо, чтобы из него вытек жир и зарумянилась корочка.

Добавить тыкву, пасту и 100 мл воды, в которой варилась паста. Все тщательно перемешать. Довести до вкуса: добавить соль, перец, специи. Варить еще 2 минуты. В конце добавить шпинат.

Когда подаешь блюдо к столу, сверху пасты выложи хамон или бекон и посыпь пармезаном.

Иногда так хочется погрузиться в атмосферу любимых фильмов. Еще чаще появляется желание отведать блюда, которыми лакомились любимые герои. Ранее мы рассказывали, как приготовить тыквенный пирог не хуже, чем у Моники из Друзей.

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