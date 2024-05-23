Боксер Олександр Усик зніметься у фільмі з Двейном Джонсоном: що відомо та на яку стрічку очікувати

Нещодавно український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Та не лише ця новина тішить самого спортсмена та українців загалом: стало відомо, що Усик зіграє одну з ролей у голлівудському фільмі The Smashing Machine (Розгромна машина).

Ба більше: його колегою по знімальному майданчику стане відомий американський актор Двейн Джонсон.

Що відомо про новий фільм Розгромна машина, в якому зніметься Олександр Усик, розповідаємо далі у матеріалі.

Олександр Усик зніметься у фільмі з Двейном Джонсоном

Про новий фільм за участі Олександра Усика стало відомо з повідомлення британського видання The Standard. Побачити опис фільму також можна на сайті IMDb.

Відомо, що сюжет розгортається навколо колишнього бійця MMA Марка Керра. Роль головного героя зіграє кіноактор та реслер Двейн Скеля Джонсон.

Український боксер Олександр Усик у фільмі Розгромна машина зіграє роль українського бійця MMA Ігоря Вовчанчина.

Відомо, що фільм розповість історію, як Ігор Вовчанчин двічі переміг Марка Керра — спершу нокаутом, а потім за рішенням суддів. Та результати першого бою рішенням суддів були анульовані через порушення правил бою.

У фільмі також знімуться Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер та Зоя Косович.

Прем’єра фільму The Smashing Machine (Розгромна машина) відбудеться у грудні 2025 року.

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