Усик завершує карʼєру — чому та коли побачимо прощальні поєдинки

Український спорт має багато визначних імен. Та, здається, час вийти під софіти молодим іменам, бо один із найвідоміших українських боксерів Олександр Усик завершує свою карʼєру.

Що про це відомо, чому Усик іде з боксу та з ким може провести ще бої, він розповів в інтервʼю Mail Sport Boxing. Більше деталей — далі у матеріалі.

Усик завершує карʼєру у боксі: що відомо

В інтервʼю журналістці боксер розповів, що, на його думку, він візьме участь у ще двох боях, і завершить карʼєру боксера.

— Я думаю, ще два бої, і все. Бо якщо я кажу (досить — ред.), то це правда. Думаю, я маю ще два бої, — сказав Усик і зазначив, що не знає, який бій буде останнім.

Нагадаємо, що наступний бій Усика буде з Даніелем Дюбуа. Він відбудеться 19 липня 2025 у Лондоні. Усик підкреслив, що зараз для нього це головний бій.

Маю два варіанти: Ентоні Джошуа і Тайсон Фʼюрі. Я б обрав Фʼюрі, — заявив він.

Відомо, що у бою з Дюбуа Усик захищатиме титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO, водночас у Дюбуа є титул IBF.

Олександр Усик також додав, що не планує повністю іти зі спорту, бо не хоче втратити форму.

— Я веду здоровий спосіб життя. Я не п’ю, не курю, не ходжу по клубах. Я люблю проводити вільний час з родиною, граючи у футбол, і, мабуть, злю дружину, коли щось ламаю в будинку. Я активно займаюся боксом вже 23 роки, і мені потрібно продовжувати підтримувати своє тіло у формі.

Я хочу жити довго та будувати українські боксерські школи та команди. Я дбаю про своє здоров’я, щоб жити щасливим життям, — розповів Усик.

А ось деталі щодо ставки на переможця в бою Усик – Дюбуа читай за посиланням в нашому іншому матеріалі.

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