Усик завершает карьеру — почему и когда увидим прощальные поединки

Украинский спорт имеет множество выдающихся имен. Но, кажется, пора выйти под софиты молодым именам, потому что один из самых известных украинских боксеров Александр Усик завершает свою карьеру.

Что об этом известно, почему Усик идет из бокса и с кем может провести еще бои, он рассказал в интервью Mail Sport Boxing. Больше деталей — дальше в материале.

Усик завершает карьеру в боксе: что известно

В интервью журналистке боксер рассказал, что, по его мнению, он примет участие еще в двух боях, и завершит карьеру боксера.

— Я думаю, еще два боя, и все. Если я говорю (достаточно — ред.), то это правда. Думаю, у меня еще два боя, — сказал Усик и отметил, что не знает, какой бой будет последним.

Напомним, что следующий бой Усика будет с Даниэлем Дюбуа. Он состоится 19 июля 2025 года в Лондоне. Усик подчеркнул, что сейчас для него это главное сражение.

Есть два варианта: Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Я бы выбрал Фьюри, — заявил он.

Известно, что в бою с Дюбуа Усик будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, в то же время у Дюбуа есть титул IBF.

Александр Усик также добавил, что не планирует полностью уходить из спорта, потому что не хочет потерять форму.

— Я веду здоровый образ жизни. Я не пью, не курю, не хожу по клубам. Я люблю проводить свободное время с семьей, играя в футбол, и, пожалуй, злю жену, когда что-нибудь ломаю в доме. Я активно занимаюсь боксом уже 23 года и мне нужно продолжать поддерживать свое тело в форме.

Я хочу жить долго и строить украинские боксерские школы и команды. Я забочусь о своем здоровье, чтобы жить счастливой жизнью, — рассказал Усик.

А вот детали о ставках на победителя в бою Усик – Дюбуа читай по ссылке в нашем другом материале.

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