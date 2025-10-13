Війна в Газі завершена: перші заручники на свободі

Після двох років кровопролиття, зруйнованих міст і десятків тисяч жертв війна в Газі завершена. Перших сімох ізраїльських заручників, яких утримував ХАМАС, вже передали Червоному Хресту — це стало символічним початком нової ери для регіону.

Згідно з повідомленнями Reuters, угоду про припинення вогню розробили США, Єгипет, Катар і Туреччина, а її архітектором називають Дональда Трампа. Саме він представив мирний план Трампа в Газі, який передбачає створення Ради миру та поступове роззброєння ХАМАС.

Перед виступом у Кнесеті президент США заявив журналістам, що війна в секторі Гази закінчена. Під час його приїзду тисячі людей зібралися на площах Ізраїлю, вітаючи звільнених заручників і співаючи гімн миру.

Так, війна між Ізраїлем та ХАМАСом завершена. Ми пройшли через пекло, але попереду — шлях до стабільності, — сказав Трамп, коли заходив до ізраїльського парламенту.

Війна в секторі Гази завершена: перші заручники на свободі

Як повідомляє The Times of Israel, ізраїльська армія підтвердила, що 13 нових заручників уже перебувають у руках ЦАХАЛу після передачі їх ХАМАСом у Хан-Юнісі.

Раніше було звільнено ще сімох, і тепер — вперше після різанини 7 жовтня 2023 року — у бойовиків не залишилося живих полонених.

Після двох років війни в Газі ці кадри стали символом довгоочікуваного миру. Біля військової бази Реїм рідні чекали на своїх близьких із прапорами, квітами та сльозами радості.

Мій син знову вдома. Ми знову можемо дихати, — сказала мати заручника Матана Ангреста.

Також очікується також передача тіл 28 загиблих полонених, а Ізраїль, згідно з домовленістю, звільнить близько 2000 палестинських затриманих.

Це перший етап плану миру Трампа в Газі, який має на меті не лише припинення війни, а й створення передумов для сталого миру на Близькому Сході.

Газа: мирний план Трампа та новий етап

Після укладення угоди у Шарм-ель-Шейху, де зібралися понад 20 світових лідерів, сторони домовилися про створення Ради миру під керівництвом Трампа.

Читати на тему Війна Ізраїлю та Ірану: чому вибухнув конфлікт між Тель-Авівом і Тегераном Чому Ізраїль та Іран, між якими навіть немає спільного кордону – запекло воюють.

Наступним кроком стане відновлення зруйнованої інфраструктури сектора Гази та поступове виведення ізраїльських військ.

Ми втратили все — друзів, родини, домівки. Але якщо ця угода принесе кінець війни, це вже перемога, — сказав 57-річний мешканець міста Газа Емад Абу Юдат.

На вулицях Єрусалима, біля протестних наметів, родини звільнених заручників обіймаються та плачуть. Люди вітають солдатів, співають молитви і дякують усім, хто долучився до переговорів.

Війна в Газі закінчена: що далі

Попереду — складні політичні переговори, питання управління Газою після роззброєння ХАМАС і відбудова зруйнованого регіону. Проте сьогодні ізраїльтяни, палестинці й міжнародна спільнота вперше за два роки говорять одне слово — мир.

Після двох років боротьби я прийшов сюди, щоб додати щастя всім серцям. Ми нарешті можемо посміхатися, — каже клоун із протестного табору в Єрусалимі, роздаючи дітям жовті стрічки.

Сектор Гази оговтується від найтяжчої трагедії у своїй історії. І хоча викликів ще безліч, головне вже сталося — війна в Газі завершена.

