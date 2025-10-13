Для тебя Новости

Война в Газе завершена: первые заложники на свободе

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 октября 2025, 12:30 3 мин.
Война в Газе завершена
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь