Война в Газе завершена: первые заложники на свободе

После двух лет кровопролития, разрушенных городов и десятков тысяч жертв война в Газе завершена. Первых семерых израильских заложников, которых удерживал ХАМАС, уже передали Красному Кресту — это стало символическим началом новой эпохи для региона.

Согласно сообщениям Reuters, соглашение о прекращении огня разработали США, Египет, Катар и Турция, а его архитектором называют Дональда Трампа.

Именно он представил мирный план Трампа в Газе, который предусматривает создание Совета мира и постепенное разоружение ХАМАС.

Перед выступлением в Кнессете президент США заявил журналистам, что война в секторе Газа закончена.

Во время его приезда тысячи людей собрались на площадях Израиля, приветствуя освобожденных заложников и исполняя гимн мира.

Да, война между Израилем и ХАМАС окончена. Мы прошли через ад, но впереди — путь к стабильности, — сказал Трамп, входя в израильский парламент.

Война в секторе Газа завершена: первые заложники на свободе

Как сообщает The Times of Israel, израильская армия подтвердила, что 13 новых заложников уже находятся в руках ЦАХАЛа после их передачи ХАМАСом в Хан-Юнисе.

Ранее были освобождены еще семеро, и теперь — впервые после бойни 7 октября 2023 года — у боевиков больше не осталось живых пленников.

После двух лет войны в Газе эти кадры стали символом долгожданного мира. У военной базы Реим родные встречали своих близких с флагами, цветами и слезами радости.

Мой сын снова дома. Мы снова можем дышать, — сказала мать заложника Матана Ангреста.

Также ожидается передача тел 28 погибших пленников, а Израиль, согласно договоренности, освободит около 2000 палестинских задержанных.

Это первый этап плана мира Трампа в Газе, цель которого — не только прекращение войны, но и создание предпосылок для устойчивого мира на Ближнем Востоке.

Газа: мирный план Трампа и новый этап

После заключения соглашения в Шарм-эль-Шейхе, где собрались более 20 мировых лидеров, стороны договорились о создании Совета мира под руководством Трампа.

Следующим шагом станет восстановление разрушенной инфраструктуры сектора Газа и постепенный вывод израильских войск.

Мы потеряли все — друзей, семьи, дома. Но если это соглашение принесет конец войне, это уже победа, — сказал 57-летний житель города Газа Эмад Абу Юдат.

На улицах Иерусалима, у палаточного лагеря протестов, семьи освобожденных заложников обнимаются и плачут. Люди приветствуют солдат, поют молитвы и благодарят всех, кто участвовал в переговорах.

Война в Газе закончена: что дальше

Впереди — сложные политические переговоры, вопросы управления Газой после разоружения ХАМАС и восстановление разрушенного региона. Но сегодня израильтяне, палестинцы и международное сообщество впервые за два года произносят одно слово — мир.

После двух лет борьбы я пришел сюда, чтобы добавить радости всем сердцам. Мы наконец можем улыбаться, — говорит клоун из протестного лагеря в Иерусалиме, раздавая детям желтые ленточки.

Сектор Газа оправляется от самой тяжелой трагедии в своей истории. И хотя впереди еще много испытаний, главное уже произошло — война в Газе завершена.

Ранее мы подробно рассказывали об истории Израиля — когда он был основан и с кем воевал. Подробнее — по ссылке.

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