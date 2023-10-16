Коли утворився Ізраїль: історія відродження з попелу

Поява на карті держави Ізраїль — одна з найдивовижніших подій у світовій політиці. Коли утворився Ізраїль, ким був створений та про етапи його становлення читайте в нашому матеріалі.

Загальні відомості про Ізраїль

Ізраїль розташований на Близькому Сході. Його територія межує з Єгиптом, Сирією, Ліваном і Йорданією.

Держава Ізраїль лежить на перетині трьох континентів: Азії, Європи та Африки.

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Населення станом на 1 січня 2021 року — 9 291 000 осіб, територія — 22 072 км².

Ізраїльтяни — нація, різноманітна за своїми етнічними коренями, способом життя, релігіями, традиціями та культурою. Євреї становлять 75,4% населення Ізраїлю, араби — 20,5%.

Офіційна мова — іврит.

Державний устрій: Парламентська республіка.

Що було на території Ізраїлю до здобуття державності

Приблизно у 15-14 сторіччі тривав період історії Ізраїльської держави, а почався він з виходом із Єгипту Ізраїльського народу і його оселення у колишньому Ханаані.

Приблизно у 1100-950 роках відбувся розквіт держави.

Приблизно 950 року до Р. Х. Ізраїльське царство було розділено на Північно-Ізраїльське зі столицею у Самарії та Юдейське царство зі столицею у Єрусалимі.

Приблизно 720 року до Р. Х. з падінням Ізраїльського царства перед Асирією народ був переселений у Межиріччя. Юдейське царство існувало ще деякий час.

332 року до Р. Х. Ізраїль був захоплений Олександром Македонським. Після нього Ізраїль входив до Селевкідського царства.

Римський генерал Помпей завоював Юдею 64 року до Р. Х. У часи римського володарювання ця земля почала називатися Палестиною. Ось і тому Палестина — це територія, яку євреї вважають своєю історичною батьківщиною, аргументуючи це тим, що за біблійних часів тут жили юдейські племена.

Після знищення Юдейської держави римлянами, євреї майже 2000 років не мали своєї держави. Вони розсіялися по усьому світу.

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Коли утворився Ізраїль: перелік основних історичних етапів

Повернення до “Землі обітованої” було віковічною мрією єврейського народу. Він виборював незалежність кров’ю на кожному етапі свого існування. Але всі спроби формування незалежної країни до певного часу зазнавали краху, поки не сталися події, які привели до здійснення цієї мрії. Це:

організація сіоністського руху в 1897 році;

декларація Бальфура;

британський мандат на Палестину;

план ООН по розділу Палестини;

створення держави Ізраїль та війна за незалежність.

Зріст антисемітизму у середині та наприкінці 19 ст. підштовхнув єврейську інтелігенцію до ідеї створення незалежної єврейської держави. У 1882 році почалась перша хвиля повернення євреїв, що рятувалися від погромів в Східній Європі на “Землю обітовану”, яка тоді була під Османською імперією. Цей період в єврейській історії називають Першою Алією (1882-1903).

У тих же роках зародився рух сіоністів. Сіонізм — єврейський націоналізм, рух євреїв кінця за створення держави Ізраїль.

У 1897 р. Перший Сіоністський Конгрес проголосив своєю ціллю створення незалежної держави євреїв. Його очолив австро-угорський єврей Теодор Герцль. Він і є головним ідеологом сіоністського руху.

В 1904 році почалась Друга Алія. Тривала вона 10 років, протягом яких до Османської Палестини поїхало 40 тис. євреїв, які втікали з Російської імперії від погромів. І таких хвиль еміграції в Палестину до створення держави Ізраїль було понад п’ять.

За підсумками Першої світової війни Османська імперія втратила владу над Палестиною.

В 1917 році голова МЗС Британії Артур Бальфур написав декларацію з обіцянкою допомогти євреєм створити в Палестині “власний національний дім”, яку потім підтримали такі держави як США, Франція та Іспанія.

1922 року Ліга Націй на основі декларації Бальфура підтримала британський мандат на Палестину.

Нова можливість розбудови самостійної держави виникла в повоєнні роки на хвилі формування нового світового порядку. Підтримка цієї ідеї світом зміцніла з огляду на жахливе винищення євреїв під час другої світової війни — так званий Голокост.

У 1947 році ООН ухвалила резолюцію з поділом британського мандату. За нею 56% Палестини відходить євреям. 43% — арабам, а місто Єрусалим залишається під протекторатом ООН. За це рішення проголосували 33 країни, 14 — проти, 10 утрималось.

Коли та ким була проголошена держава Ізраїль

14 травня 1948 року, за день до завершення дії британського мандату в Палестині, Єврейська Національна рада під головуванням Давида Бен-Гуріона, посилаючись на Резолюцію ООН, проголосила створення держави Ізраїль. Першим прем’єр-міністром став Давид Бен-Ґуріон, а першим президентом — Хаїм Вейцман.

На другий день після проголошення незалежності розпочалася ізраїльсько-арабська війна 1948-1949 рр. Ізраїль вистояв і навіть збільшив свою територію. Держава Ізраїль постала як політичний та історичний факт і постійно веде боротьбу за своє існування.

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