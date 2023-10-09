Конфлікт триває понад 75 років! Чому Ізраїль воює з Сектором Гази та яка історія цих територій

7 жовтня 2023 року палестинська терористична організація ХАМАС завдала ракетного удару по Ізраїлю, випустивши понад дві тисячі ракет. За попередніми даними, з Сектора Гази диверсійні групи зайшли на територію Ізраїлю та почали вбивати цивільних та військових.

Ми детальніше розповімо, чому Ізраїль воює з Сектором Гази та скільки триває цей конфлікт.

Чому Ізраїль воює з Сектором Гази: історія ізраїльсько-палестинського конфлікту

Влада Ізраїлю зробила офіційну заяву, що в країні триває війна. Ізраїльсько-палестинський конфлікт триває з 1947 року, відколи розпочалася перша війна за незалежність Ізраїлю.

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Громадяни Ізраїлю, ми в стані війни. Це не операція, не ескалація, це війна. І ми переможемо.

— Ворог заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав, — заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала операцію Залізні мечі. Бойовики ХАМАСу на чолі з Мохаммедом Дейфом заявили, що удар по Ізраїлю став відповіддю на “осквернення” Ізраїлем мечеті Аль-Акса, що в Єрусалимі.

Минулого тижня єврейські релігійні ультранаціоналісти відвідали святиню, яку шанують як Храмову гору. Атака бойовиків ХАМАСу сталася на 50-ті роковини Війни Судного дня — вісімнадцятиденного збройного конфлікту між Єгиптом та Сирією проти Ізраїлю.

Конфлікт триває через Резолюцію №181 Генеральної асамблеї ООН від 29 листопада 1947, за якою на території Палестини мали утворитися дві держави — арабська та ізраїльська. Єврейське населення дотрималося резолюції, однак арабське — виступило проти.

Відтоді територіальне питання не розв’язалося. Відбуваються бойові дії та “перемир’я”, що мають тимчасовий характер. Єврейський та арабський народи висловлюють претензії на територію протягом століть через те, чий народ населяв її та кому вона має належати.

За резолюцією, Єрусалим, права на який висловлюють обидва народи, мав стати територією під міжнародним контролем. Бойовики обстрілювали з 1948 року єврейську самооборону, а після проголошення незалежності Ізраїлю до бойовиків Хамасу приєдналася низка арабських країн — Ірак, Ємен, Саудівська Аравія, Йорданія, Ліван, Сирія та Єгипет.

За час війн Ізраїль втримав більшу частину територій. Єгипет окупував Сектор Гази, а Йорданія — Західний берег річки Йордан. Єрусалим поділили ізраїльські та йорданські війська. Де-юре Західний берег перебуває під владою Палестини, але де-факто — підконтрольний Ізраїлю. Сектор Гази контролюється Хамасом (бойовиками).

Загострення сталося у травні 2021, коли від ракетних обстрілів та авіаударів бойовиків загинули понад 300 цивільних.

Після ударів Хамасу по Ізраїлю ж Армія оборони Ізраїлю повідомила про атаку у відповідь на військові об’єкти та оперативні штаби бойовиків Хамасу у Смузі Гази. Бої тривають у 14 населених пунктах.

Війна в Ізраїлі — реакція світу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що право Ізраїлю на захист не підлягає сумнівам.

Терористичний напад на Ізраїль був ретельно підготовлений, увесь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила атаку бойовиків на Ізраїль:

Це тероризм у його найогиднішій формі. Ізраїль має право захищатися від таких огидних нападів.

Глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що США стежать за всіма подіями та забезпечать Ізраїль необхідним для самозахисту і захисту цивільного населення від невибіркового насильства і тероризму.

Натомість позиція Ірану — підтримувати бойовиків задля “звільнення” Палестини і Єрусалима.

Раніше ми розповідали, як бійці ЗСУ підтримали Ізраїль.

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