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Конфлікт триває понад 75 років! Чому Ізраїль воює з Сектором Гази та яка історія цих територій

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 09 Жовтня 2023, 15:00
Чому Ізраїль воює з Сектором Гази: історія ізраїльсько-палестинського конфлікту
Фото: Pixabay

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