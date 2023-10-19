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Візит Джо Байдена, блокування резолюції Радбезу ООН, гуманітарний коридор з Єгипту до Гази — новини Ізраїля 19 жовтня

Богдана Макалюк, журналістка сайту 19 Жовтня 2023, 14:00
Новини Ізраїлю сьогодні: останні події станом на 19 жовтня 2023
Фото: Getty Images

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Візит Джо Байдена, блокування резолюції Радбезу ООН, гуманітарний коридор з Єгипту до Гази — новини Ізраїля 19 жовтня
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