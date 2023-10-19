Візит Джо Байдена, блокування резолюції Радбезу ООН, гуманітарний коридор з Єгипту до Гази — новини Ізраїля 19 жовтня

Збройний конфлікт між Ізраїлем та сектором Гази загострюється. Від обстрілів вже загинули тисячі людей. Армія Ізраїлю оголосила, що готова до наземної операції проти ХАМАС.

Ми розповімо про ситуацію в Ізраїлі 19 жовтня та що треба знати про події в країні.

Візит Джо Байдена до Ізраїлю

18 жовтня 2023 року президент Сполучених Штатів Джо Байден прибув до Ізраїлю та провів переговори з прем’єром Біньяміном Нетаньяху. Говорили про вибух у лікарні у смузі Гази. Зокрема, спростували твердження представників терористичного угруповання ХАМАС, що начебто ракета, яка влучила в установу, була запущена з боку Ізраїлю і вбила багато сотень людей.

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Переконливих доказів ХАМАС надати не може. Водночас з’являється дедалі більше свідчень, що це може бути свідома інформаційна атака ХАМАС. Біля лікарні нема вирви від вибуху, також є поки що офіційно не ідентифіковане відео, як ракета, запущена з території Гази в бік Ізраїлю, самовільно розвертається в повітрі назад.

Джо Байден запевнив, що США підтримують Ізраїль у боротьбі з терористами ХАМАС.

Також планувалося, що Байден відвідає Йорданію для участі у саміті з королем Абдаллою II, президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі та президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом, щоб обговорити гуманітарну допомогу, але цей саміт був скасований через удар по лікарні в Газі.

ЦАХАЛ готовий до наземної операції проти ХАМАС

Військові Ізраїлю повідомили, що батальйони та солдати ЦАХАЛу розгорнуті по усій країні та готові підвищити готовність до наступних етапів війни з акцентом на значну наземну операцію, передає Times of Israel.

ЦАХАЛ зазначив, що готовий розширити наступ, який включатиме спільну та скоординовану атаку з повітря, моря та землі. Також повідомили про завершення призову сотень тисяч резервістів.

На час здійснення операції може впливати оперативне міркування, зокрема евакуація палестинських цивільних осіб із північної частини Гази та зростання напруженості на північному кордоні Ізраїлю.

США заблокувало резолюцію Радбезу ООН щодо перемир’я Ізраїлю та Палестини

Сполучені Штати заблокували резолюцію Радбезу ООН щодо перемир’я Ізраїлю та Палестини. Проект містив російські поправки.

До проекту, який подала Бразилія, Росія запропонувала додати пункти про беззастережне засудження невибіркових атак на цивільне населення та цивільні об’єкти в секторі Гази та негайне та стійке припинення вогню.

— Сполучені Штати розчаровані тим, що у резолюції не згадується право Ізраїлю на самооборону. Як і кожна нація у світі, Ізраїль має невіднятне право на самооборону як це відображено у статті 51 Статуту ООН.

Після попередніх терористичних атак з боку таких угруповань, як Аль-Каїда та ІДІЛ, Рада підтвердила це право. Цей текст мав зробити те саме, — пояснила позицію США постпред Лінда Томас-Грінфілд.

За її словами, США продовжуватимуть співпрацювати з усіма членами Радбезу з цього питання.

Коридор гуманітарної допомоги Газі від Єгипту

Гуманітарна допомога для жителів сектора Гази була одним із важливих питань. Єгипет оголосив про коридор гуманітарної допомоги до сектору Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах, повідомляє The Times of Israel.

— Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сіссі та президент США Джо Байден домовилися про постійне доставлення гуманітарної допомоги до сектору Гази через термінал Рафах, — йдеться у заяві речника президента Ахмеда Фахмі.

Скільки українців загинуло в Ізраїлі

В Ізраїлі ідентифікували вже 18 громадян України, які загинули внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону Єдині Новини. Він підтвердив дані Ізраїлю, що Україна залишається на другому місці після США за кількістю загиблих громадян.

За його словами, в секторі Гази загинула одна громадянка України. Ще понад 300 українців перебувають у списку на евакуацію. Станом на 19 жовтня відбулося вже три евакуаційні рейси з Ізраїлю.

Через напад ХАМАС в Ізраїлі загинули громадяни різних країн світу. Раніше ми розповідали, скільки людей та з яких країн загинули в Ізраїлі.

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